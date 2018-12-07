Алексис Санчес устроил себе отпуск в Чили
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отпросился у главного тренера Жозе Моуриньо и улетел поправлять здоровье на родину в Чили.
С момента своего перехода к "красным дьяволам" из "Арсенала" в январе Санчес демонстрирует невыразительную игру, к которой в этом сезоне добавились проблемы со здоровьем и физической формой.
В данный момент Алексис отсутствует с повреждением задней поверхности бедра, которое он получил на тренировке "Юнайтед" на прошлой неделе. Предполагается, что 29-летний игрок вернется в строй в течение шести недель.
Как стало известно The Independent, Санчес получил разрешение у Моуриньо улететь в Чили. Еще во вторник Алексис приземлился в Сантьяго и свое восстановление будет проходить в расположении национальной команды.
Таким образом, Санчес сможет встретить Рождество в кругу семьи и немного отвлечься от того кошмара, в который превратилась его карьера в "Юнайтед". По слухам, Алексис глубоко несчастлив в Манчестере и жаждет уйти из клуба в январе.
07.12.2018 16:50
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Перешёл бы в Сити был бы сейчас топариком
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развел мешок , хули ему еще надо
как канте поимел чолчей так и он
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Бля прочитал что в чилси перешёл чуть кандратья не хватила
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Продать Рэмзи, ару и Угулбечину и вернуть топаря, рядос с Ляка и Обамы будет жечь.
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Пропал парниша. В Арсенали играл, тащил, а в Ман Ютд ниче не может, не видно его, глядишь, так в Чили доигрывать будет до конца карьеры.
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