Алексис Санчес устроил себе отпуск в Чили

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отпросился у главного тренера Жозе Моуриньо и улетел поправлять здоровье на родину в Чили.

С момента своего перехода к "красным дьяволам" из "Арсенала" в январе Санчес демонстрирует невыразительную игру, к которой в этом сезоне добавились проблемы со здоровьем и физической формой.



В данный момент Алексис отсутствует с повреждением задней поверхности бедра, которое он получил на тренировке "Юнайтед" на прошлой неделе. Предполагается, что 29-летний игрок вернется в строй в течение шести недель.



Как стало известно The Independent, Санчес получил разрешение у Моуриньо улететь в Чили. Еще во вторник Алексис приземлился в Сантьяго и свое восстановление будет проходить в расположении национальной команды.



Таким образом, Санчес сможет встретить Рождество в кругу семьи и немного отвлечься от того кошмара, в который превратилась его карьера в "Юнайтед". По слухам, Алексис глубоко несчастлив в Манчестере и жаждет уйти из клуба в январе.