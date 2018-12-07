Алексис Санчес устроил себе отпуск в Чили

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отпросился у главного тренера Жозе Моуриньо и улетел поправлять здоровье на родину в Чили.

С момента своего перехода к "красным дьяволам" из "Арсенала" в январе Санчес демонстрирует невыразительную игру, к которой в этом сезоне добавились проблемы со здоровьем и физической формой.

В данный момент Алексис отсутствует с повреждением задней поверхности бедра, которое он получил на тренировке "Юнайтед" на прошлой неделе. Предполагается, что 29-летний игрок вернется в строй в течение шести недель.

Как стало известно The Independent, Санчес получил разрешение у Моуриньо улететь в Чили. Еще во вторник Алексис приземлился в Сантьяго и свое восстановление будет проходить в расположении национальной команды.

Таким образом, Санчес сможет встретить Рождество в кругу семьи и немного отвлечься от того кошмара, в который превратилась его карьера в "Юнайтед". По слухам, Алексис глубоко несчастлив в Манчестере и жаждет уйти из клуба в январе.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 16:50

Количество просмотров Просмотров: 1064

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 07.12.2018 18:11 # arhangel777
    Перешёл бы в Сити был бы сейчас топариком

    (ответить)

  2. blackdreamer 07.12.2018 17:37 # blackdreamer
    развел мешок , хули ему еще надо
    как канте поимел чолчей так и он

    (ответить)

  3. meshuggah 07.12.2018 17:13 # meshuggah
    Бля прочитал что в чилси перешёл чуть кандратья не хватила

    (ответить)

  4. kanoniru-poker 07.12.2018 17:06 # kanoniru-poker
    Продать Рэмзи, ару и Угулбечину и вернуть топаря, рядос с Ляка и Обамы будет жечь.

    (ответить)

  5. mrork 07.12.2018 16:58 # mrork
    Пропал парниша. В Арсенали играл, тащил, а в Ман Ютд ниче не может, не видно его, глядишь, так в Чили доигрывать будет до конца карьеры.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: