Роб Холдинг пропустит до девяти месяцев

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг не сможет сыграть в футбол в ближайшие 6-9 месяцев, выбыв из строя с надрывом крестообразных связок колена.

С приходом Унаи Эмери на тренерский мостик "канониров" 23-летний Холдинг превратился в важнейшего игрока команды, отметившись девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако выезд к "Манчестер Юнайтед" посреди недели стал роковым для Роба. Холдинг был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках еще в первом тайме, и после матча Эмери сразу же признался, что травма его подопечного выглядит серьезной.



Углубленное обследование подтвердило надрыв крестообразных связок левого колена, и теперь Холдингу предстоит операция, восстановление после которой, как гласит заявление "Арсенала", займет от шести до девяти месяцев.



Помочь "Арсеналу" справиться с этой потерей будет призван капитан Лоран Косьелни, который находится вне игры с мая из-за травмы ахилла, но уже дважды сыграл за резервную команду.