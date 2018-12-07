Роб Холдинг пропустит до девяти месяцев
Защитник "Арсенала" Роб Холдинг не сможет сыграть в футбол в ближайшие 6-9 месяцев, выбыв из строя с надрывом крестообразных связок колена.
С приходом Унаи Эмери на тренерский мостик "канониров" 23-летний Холдинг превратился в важнейшего игрока команды, отметившись девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Однако выезд к "Манчестер Юнайтед" посреди недели стал роковым для Роба. Холдинг был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках еще в первом тайме, и после матча Эмери сразу же признался, что травма его подопечного выглядит серьезной.
Углубленное обследование подтвердило надрыв крестообразных связок левого колена, и теперь Холдингу предстоит операция, восстановление после которой, как гласит заявление "Арсенала", займет от шести до девяти месяцев.
Помочь "Арсеналу" справиться с этой потерей будет призван капитан Лоран Косьелни, который находится вне игры с мая из-за травмы ахилла, но уже дважды сыграл за резервную команду.
07.12.2018 16:10
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жаль, здоровья
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пздц как жаль, только в основе заиграл и тут на тебе
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Свенгер был не виноват
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