Роб Холдинг пропустит до девяти месяцев

Роб Холдинг Защитник "Арсенала" Роб Холдинг не сможет сыграть в футбол в ближайшие 6-9 месяцев, выбыв из строя с надрывом крестообразных связок колена.

С приходом Унаи Эмери на тренерский мостик "канониров" 23-летний Холдинг превратился в важнейшего игрока команды, отметившись девятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Однако выезд к "Манчестер Юнайтед" посреди недели стал роковым для Роба. Холдинг был унесен с поля "Олд Траффорд" на носилках еще в первом тайме, и после матча Эмери сразу же признался, что травма его подопечного выглядит серьезной.

Углубленное обследование подтвердило надрыв крестообразных связок левого колена, и теперь Холдингу предстоит операция, восстановление после которой, как гласит заявление "Арсенала", займет от шести до девяти месяцев.

Помочь "Арсеналу" справиться с этой потерей будет призван капитан Лоран Косьелни, который находится вне игры с мая из-за травмы ахилла, но уже дважды сыграл за резервную команду.


Метки Арсенал, травмы, Холдинг

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 16:10

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  1. red-scauser 07.12.2018 16:34 # red-scauser
    жаль, здоровья

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  2. reams 07.12.2018 16:28 # reams
    пздц как жаль, только в основе заиграл и тут на тебе

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  3. daikirai 07.12.2018 16:16 # daikirai
    Свенгер был не виноват

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