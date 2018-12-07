Марку Силва: "Судьба Гомеша не в руках "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что судьба полузащитника Андре Гомеша не в руках мерсисайдского клуба.



Прошлым летом "ириски" взяли Гомеша в аренду на сезон у "Барселоны". Решив свои проблемы со здоровьем и набрав оптимальную форму, Гомеш превратился в важнейшего игрока команды.



25-летний португалец просто великолепен в последних матчах, и со стороны болельщиков "Эвертона" слышатся призывы поскорее выкупить Андре у "Барсы". Однако не все так просто.



"Во-первых, соглашусь, он очень хорош. Но для меня важнее всего команда, и я думаю, было бы несправедливо говорить об одном лишь Андре".



"Если Андре играет хорошо, он помогает команде. Он становится лучше с каждым матчем, берет на себя ответственность и является важной фигурой в том числе и для меня. Но его успехи говорят лишь о том, что его партнеры по команде помогают ему с первого дня".



"Он с удовольствием провел здесь первые пару месяцев, но давайте посмотрим, что нам удастся сделать. Мы работаем над этим, но такой вопрос не решить за неделю или две".



"Это не в наших руках. Это зависит не только от нас, не только от самого Андре — есть еще третья сторона. Я имею ввиду "Барселону", поэтому давайте дождемся, чем закончатся переговоры", — сообщил Силва Sky Sports.