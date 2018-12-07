Моуриньо: "Фред будет играть, когда улучшится оборона"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не видит места в составе для своего дорогостоящего новичка Фреда до тех пор, пока команда не подтянет свою игру в обороне.
На днях Фред выразил разочарование своей ситуацией на "Олд Траффорд". Полузащитник пожаловался, что дефицит игрового времени в клубе стоил ему места в сборной Бразилии.
После своего перехода из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов Фред сыграл лишь шесть матчей в Премьер-Лиге, а на поединок против "Арсенала" посреди недели даже не попал в число запасных.
У Моуриньо есть объяснение этому. По словам Жозе, в данный момент ему приходится использовать в центре поля других игроков из-за уязвимости линии обороны.
"Когда команда станет сильнее в обороне и перестанет нуждаться в полузащитниках, которые больше придают баланса, чем принимают участие в атакующих действиях, в тот самый день перед Фредом откроются совершенно другие горизонты".
"В других клубах есть другие игроки, которым тоже требуется время. Некоторые из них вынуждены играть еще меньше, чем играет Фред", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
07.12.2018 15:00
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он должен играть, неуч! тренеришка, пстуй уже побырому нахуй!
когда ж этот праздник настанет(
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в каком шоке щас бразил
мог бы играть в сити и в ус не дуть, но сам выбрал борьбу за 8 место
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