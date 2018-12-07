Харри Кейн нацелен на "Золотую бутсу"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна признался, что его мотивирует результативность Пьер-Эмерика Обамеянга, и он сделает все возможное, чтобы вернуть себе "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Кейн установил личный рекорд результативности, наколотив 30 мячей в рамках Премьер-Лиги, но все равно остался за спиной Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".



В этом сезоне конкурентом номер один Харри в борьбе за "Золотую бутсу" пока что является Обамеянг, отличившийся уже 10 раз — на один больше капитана сборной Англии.



Однако такая конкуренция только мотивирует 25-летнего Кейна, ставшего обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира в России и выигрывавшего бомбардирскую гонку Премьер-Лиги в сезонах 2015/16 и 2016/17.



"Когда тебе удается сделать подобное на самой большой сцене из возможных — Чемпионате Мира — ты можешь оглянуться назад и почерпнуть из этого уверенность".



"Когда ты переживаешь спад и не забиваешь пару матчей здесь, пару матчей там, ты можешь вспомнить, что способен делать это на самом высоком уровне".



"Твоя результативность может зависеть и от физической формы. Когда команды устают, мне удается лучше использовать свободное пространство. В декабре-январе я обычно выхожу на пик формы".



"С того момента, как я начал выступать в Премьер-Лиге, здесь всегда были некоторые из лучших нападающих в мире. В данный момент всех опережает Обамеянг. Также есть несколько других игроков с восемью-девятью голами, поэтому мне важно продолжать делать то, что я делаю".



"Впереди еще внушительная часть сезона, но я счастлив тем, как обстоят мои дела сейчас", — цитирует Кейна Evening Standard.