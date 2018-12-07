"Юнайтед" уверен в новом контракте с Эррерой

"Манчестер Юнайтед" уверен, что в ближайшие недели полузащитник Андер Эррера подпишет новый контракт.

Представители игрока сборной Испании наладили диалог с исполнительным директором "красных дьяволов" Эдом Вудвордом еще несколько месяцев назад, однако стартовое предложение своего клуба Эррера отклонил.



Как сообщает The Times, "Юнайтед" был готов лишь незначительно увеличить зарплату полузащитника в 75 тысяч фунтов неделю. Андер же считает, что заслуживает лучших условий, особенно по контракту, который может стать последним большим в его карьере.



После отказа Эрреры переговоры продолжились, и к настоящему моменту сторонам удалось вплотную приблизиться к компромиссу. На "Олд Траффорд" уверены, что вскоре Андер свяжет свое будущее с "дьяволами" и избавит клуб от спекуляций в зимнее трансферное окно.



Добавим, что действующий контракт Эрреры истекает в конце этого сезона. После своего перехода из "Атлетико" за 29 млн. фунтов в 2014 году Андер провел 118 матчей за "Юнайтед" в Премьер-Лиге и забил 11 голов.