Шон Дайч ответил Клоппу

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч ответил на критику своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу агрессивной и опасной игры.

После волевой победы 1:3 на "Терф Мур" в минувшую среду Клопп обвинил "бордовых" в излишне грубой игре, следствием чего стал перелом ноги защитника "красных" Джо Гомеса, который теперь пропустит полтора месяца.



Однако Дайч поспешил напомнить Клоппу, что игра "Ливерпуля" тоже имеет свои изъяны — вроде симуляции нападающего Даниэля Старриджа.



"Это забавно, потому что он не упомянул о жульничестве Старриджа. Его никто не коснулся, никого не было рядом, но ему удалось заработать штрафной удар".



"Я следил за "Ливерпулем" в детстве и был фанатом "Ливерпуля", когда рос. Они обладали великолепной командой, где сочетались техника, воля, требовательность к себе и отличные физические кондиции".



"Если те времена прошли, или вы говорите мне, что такого рода единоборства, как мы совершали в этом матче, больше недопустимы и должны быть заменены на жульничество, тогда я абсолютно счастлив считаться старомодным".



"Я просто не могут поверить, что они хотят жульничать во время игры и готов пожертвовать хорошей, искренней борьбой. Я не верю в это", — цитирует Дайча Daily Mail.