Агент Хюсая допускает переход своего клиента в "Челси" в январе

Агент правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая допускает, что в следующем месяце его клиент воссоединится с тренером Маурицио Сарри в "Челси".

Слухи о том, что Хюсай может последовать за Сарри из Неаполя в Лондон, ходили еще минувшим летом, однако тогда Маурицио удалось переманить из своего бывшего клуба только полузащитника Жоржиньо.



Тем не менее, в январе Сарри может вернуться за 24-летним албанцем, но для этого "синим" сперва предстоит избавиться от Давиде Дзаппакосты.



"Я не исключаю, что переговоры с "Челси" будут возобновлены в январе. Мы знаем, что контакт был еще летом, потому что Сарри хотел заполучить его, а также мы знаем, что Дзаппакоста — не того рода игрок, что нравятся тренеру".



"Давайте посмотрим, как все сложится. Случиться может всякое", — сообщил агент Марио Джуффреди радиостанции Crc.