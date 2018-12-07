Агент Хюсая допускает переход своего клиента в "Челси" в январе

Эльсеид Хюсай Агент правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая допускает, что в следующем месяце его клиент воссоединится с тренером Маурицио Сарри в "Челси".

Слухи о том, что Хюсай может последовать за Сарри из Неаполя в Лондон, ходили еще минувшим летом, однако тогда Маурицио удалось переманить из своего бывшего клуба только полузащитника Жоржиньо.

Тем не менее, в январе Сарри может вернуться за 24-летним албанцем, но для этого "синим" сперва предстоит избавиться от Давиде Дзаппакосты.

"Я не исключаю, что переговоры с "Челси" будут возобновлены в январе. Мы знаем, что контакт был еще летом, потому что Сарри хотел заполучить его, а также мы знаем, что Дзаппакоста — не того рода игрок, что нравятся тренеру".

"Давайте посмотрим, как все сложится. Случиться может всякое", — сообщил агент Марио Джуффреди радиостанции Crc.


Метки Наполи, Хюсай, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 07.12.2018 11:41 # jappstamm
    Выглядит как очередной развод со стороны клубов серии а опять хотят пихнуть утиль пенсам

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  2. chelsea-69 07.12.2018 11:19 # chelsea-69
    вот он тащер, будет в каждом матче 10-ку ложить, толково

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  3. blueswin 07.12.2018 11:09 # blueswin
    Эмерсон много лучше проявил себя чем Дзапакоста, но в целом вся линия обороны нуждается в смене поколений.

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