Агент Хюсая допускает переход своего клиента в "Челси" в январе
Агент правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая допускает, что в следующем месяце его клиент воссоединится с тренером Маурицио Сарри в "Челси".
Слухи о том, что Хюсай может последовать за Сарри из Неаполя в Лондон, ходили еще минувшим летом, однако тогда Маурицио удалось переманить из своего бывшего клуба только полузащитника Жоржиньо.
Тем не менее, в январе Сарри может вернуться за 24-летним албанцем, но для этого "синим" сперва предстоит избавиться от Давиде Дзаппакосты.
"Я не исключаю, что переговоры с "Челси" будут возобновлены в январе. Мы знаем, что контакт был еще летом, потому что Сарри хотел заполучить его, а также мы знаем, что Дзаппакоста — не того рода игрок, что нравятся тренеру".
"Давайте посмотрим, как все сложится. Случиться может всякое", — сообщил агент Марио Джуффреди радиостанции Crc.
07.12.2018 11:00
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Выглядит как очередной развод со стороны клубов серии а опять хотят пихнуть утиль пенсам
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вот он тащер, будет в каждом матче 10-ку ложить, толково
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Эмерсон много лучше проявил себя чем Дзапакоста, но в целом вся линия обороны нуждается в смене поколений.
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