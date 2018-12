Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" хочет переманить Маурисио Почеттино. Денис Суарес открыт к переходу в "Челси". Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Защитник Алекс Сандро окончательно передумал переходить в "Юнайтед" и теперь подпишет новый контракт с "Ювентусом". (Goal)



"Юнайтед" готов потратить 20 миллионов фунтов на 18-летнего защитника "Галатасарая" Озана Кабака. (The Sun)



"Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Юнайтед" Маттео Дармиану, однако сам итальянец предпочитает вернуться в Серию А, где его хотят заполучить "Интер" и "Лацио". (Tuttomercatoweb)



33-летний защитник "Юнайтед" Антонио Валенсия может уйти в "Вест Хэм" по окончании сезона. (The Sun)



"Манчестер Сити" полностью согласовал переход голкипера "Коламбус Крю" Зака Стеффена стоимостью 6 млн. фунтов. Трансфер будет подтвержден в январе. (Goal)



Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес готов сменить клуба, если его ситуация с игровым временем не улучшится. В услугах 24-летнего испанца заинтересованы "Челси" и "Милан". (Calciomercato)



"Ливерпуль" не сможет отозвать вингера Харри Уилсона из аренды в "Дерби" в январе, даже если захочет. (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" готов заплатить 17 млн. фунтов за вингера "Портимоненси" Сею Накадзиму. (Daily Mail)



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес хочет подписать в январе нападающего клуба МЛС "Атланта Юнайтед" Мигеля Альмирона. (Daily Mirror)



Сам Альмирон предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге, а не в Ла Лиге или Серии А. (ESPN)



"Ньюкасл" следит за нападающим "Милана" Фабио Борини, который ранее поиграл в Англии за "Ливерпуль" и "Сандерленд". (Tuttomercatoweb)



Другое



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. (The Sun)



Расследование катастрофы с крушением вертолета владельца "Лестера" установило, что летчик потерял контроль над воздушным судном из-за того, что напольные педали оказались механически отсоединены от хвостового ротора. (BBC)



"Юнайтед" отчаянно хочет переманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, но это будет стоить "красным дьяволам" 40 млн. фунтов. (The Sun)



Стив Брюс может возглавить "Рединг" после увольнения Пола Клемента накануне. (Express and Star)



Когда Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в "Арсенал" в 2011 году из "Саутгемптона", в его контракте было условие, обязывающее "канониров" платить 10 тыс. фунтов "святым" каждый раз, когда полузащитник проводит на поле более 20 минут. (Daily Mirror)



Экс-защитник "Юнайтед" Рио Фердинанд выставил на продажу свой особняк с семью спальнями в Чешире, но из-за отсутствия покупателя был вынужден понизить цену с 4.5 до 2 млн. фунтов. (Daily Mirror)