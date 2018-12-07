Звезды "Арсенала" устроили вечеринку с "веселящим газом" и алкоголем
Семеро звезд "Арсенала" устроили вечеринку с употреблением "веселящего газа" и алкогольных напитков.
В пятницу утром газета The Sun опубликовала материал, достоверность которого подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, о том, что в августе, за считанные дни до старта сезона, игроки "Арсенала" совершенно не спортивным образом провели свой досуг.
Шкодран Мустафи, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Месут Озил, Генрих Мхитарян, Александр Лакасетт, Пьер-Эмерик Обамеянг закатили вечеринку в одном из элитных клубов Лондона.
Помимо бутылок шампанского и водки стоимостью в несколько тысяч фунтов каждая, на вечеринке были замечены воздушные шарики — но вовсе не для своего прямого назначения. Опубликованные кадры показывают, что футболисты вдыхают "веселящий газ" и затем отключаются на какое-то время.
Подобного рода откровения могут стать шоком для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда вот уже 20 матчей кряду не знает поражений с учетом всех соревнований.
Добавим, в предыдущие годы на употреблении так называемого "веселящего газа", опасность которого для здоровья подтверждают медицинские исследования, также попадались некоторые другие известные игроки, включая Кайла Уолкера, Рахима Стерлинга и Джека Грилиша.
07.12.2018 09:00
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Последние комментарии:
ни 1 педег даже не додумался в фею нарядиться
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Хех, так бы вынесли вперёд ногами и ситей и челсей, считай сами виноваты
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алкашка+наркота
мусульмане духовность бла бла бла
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Без баб
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Алкоголь и газ - харам
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отмечали днюху гендузи, что здесь такого?
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устраивать вечеринку после ничьи с помойкой какой же зашквар
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в оригинале еще про 70 вызванных проституток пишут
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Понятно теперь, почему Сити и Челси проиграли.
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Красавцы, тусить тоже надо.
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Отмечали уход венгера
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Ну отдохнули, с кем не бывает. Но шарики лишние.
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Сук и все муслимы ))
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