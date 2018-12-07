Звезды "Арсенала" устроили вечеринку с "веселящим газом" и алкоголем

Пьер-Эмерик Обамеянг и Месут Озил Семеро звезд "Арсенала" устроили вечеринку с употреблением "веселящего газа" и алкогольных напитков.

В пятницу утром газета The Sun опубликовала материал, достоверность которого подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, о том, что в августе, за считанные дни до старта сезона, игроки "Арсенала" совершенно не спортивным образом провели свой досуг.

Шкодран Мустафи, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Месут Озил, Генрих Мхитарян, Александр Лакасетт, Пьер-Эмерик Обамеянг закатили вечеринку в одном из элитных клубов Лондона.

Помимо бутылок шампанского и водки стоимостью в несколько тысяч фунтов каждая, на вечеринке были замечены воздушные шарики — но вовсе не для своего прямого назначения. Опубликованные кадры показывают, что футболисты вдыхают "веселящий газ" и затем отключаются на какое-то время.

Подобного рода откровения могут стать шоком для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда вот уже 20 матчей кряду не знает поражений с учетом всех соревнований.

Добавим, в предыдущие годы на употреблении так называемого "веселящего газа", опасность которого для здоровья подтверждают медицинские исследования, также попадались некоторые другие известные игроки, включая Кайла Уолкера, Рахима Стерлинга и Джека Грилиша.

Вечеринка игроков Арсенала

Вечеринка игроков Арсенала

Вечеринка игроков Арсенала

Вечеринка игроков Арсенала

Вечеринка игроков Арсенала


Метки Арсенал, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2602

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 07.12.2018 10:20 # naby-keita
    ни 1 педег даже не додумался в фею нарядиться

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  2. reams 07.12.2018 10:18 # reams
    Хех, так бы вынесли вперёд ногами и ситей и челсей, считай сами виноваты

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  3. kagawa013 07.12.2018 09:51 # kagawa013
    алкашка+наркота
    мусульмане духовность бла бла бла

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  4. shakur 07.12.2018 09:46 # shakur
    Без баб

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  5. staryi-eblan 07.12.2018 09:35 # staryi-eblan
    Алкоголь и газ - харам

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  6. al-faarabi 07.12.2018 09:27 # al-faarabi
    отмечали днюху гендузи, что здесь такого?

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  7. meshuggah 07.12.2018 09:15 # meshuggah
    устраивать вечеринку после ничьи с помойкой какой же зашквар

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  8. toledo 07.12.2018 09:13 # toledo
    в оригинале еще про 70 вызванных проституток пишут

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  9. toledo 07.12.2018 09:10 # toledo
    Понятно теперь, почему Сити и Челси проиграли.

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  10. mancityman 07.12.2018 09:09 # mancityman
    Красавцы, тусить тоже надо.

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  11. tot35 07.12.2018 09:09 # tot35
    Отмечали уход венгера

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  12. gunars 07.12.2018 09:09 # gunars
    Ну отдохнули, с кем не бывает. Но шарики лишние.

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  13. quavo 07.12.2018 09:08 # quavo
    Сук и все муслимы ))

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