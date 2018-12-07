Звезды "Арсенала" устроили вечеринку с "веселящим газом" и алкоголем

Семеро звезд "Арсенала" устроили вечеринку с употреблением "веселящего газа" и алкогольных напитков.

В пятницу утром газета The Sun опубликовала материал, достоверность которого подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, о том, что в августе, за считанные дни до старта сезона, игроки "Арсенала" совершенно не спортивным образом провели свой досуг.



Шкодран Мустафи, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Месут Озил, Генрих Мхитарян, Александр Лакасетт, Пьер-Эмерик Обамеянг закатили вечеринку в одном из элитных клубов Лондона.



Помимо бутылок шампанского и водки стоимостью в несколько тысяч фунтов каждая, на вечеринке были замечены воздушные шарики — но вовсе не для своего прямого назначения. Опубликованные кадры показывают, что футболисты вдыхают "веселящий газ" и затем отключаются на какое-то время.



Подобного рода откровения могут стать шоком для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, чья команда вот уже 20 матчей кряду не знает поражений с учетом всех соревнований.



Добавим, в предыдущие годы на употреблении так называемого "веселящего газа", опасность которого для здоровья подтверждают медицинские исследования, также попадались некоторые другие известные игроки, включая Кайла Уолкера, Рахима Стерлинга и Джека Грилиша.



















