Пеллегрини хочет, чтобы Кэрролл заработал новый контракт с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини призвал нападающего Энди Кэрролла попытаться заслужить новый контракт.

Действующий контракт Кэрролла с заплатой в 90 тысяч фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления по инициативе клубе на два года.



Последние сезона Энди практически безвылазно находится в лазарете, однако перед матчем с "Кристал Пэлас" Пеллегрини обнадежил своего подопечного. 29-летний англичанин все еще может продлить свое пребывание в клубе, если хорошо себя проявит в остатке сезона, особенно после травмы конкурента по позиции Марко Арнаутовича.



"Когда ты нуждаешься в новом контракте, ты, конечно, должен продемонстрировать, что заслуживаешь этого. Мы знаем, что способен Энди дать нашей команде, и теперь он должен демонстрировать это неделя за неделей".



"Сейчас он вступает в свои заключительные шесть месяцев, и я надеюсь, он сможет заслужить продление", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.