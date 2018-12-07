Джордан Хендерсон похвалил Кейта
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон похвалил своего партнера по команде и конкурента по позиции Наби Кейта.
На старте этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп достаточно редко использовал Хендерсона и Кейта в связке по причине травм обоих полузащитников и высокой конкуренции в этой области поля.
Тем не менее, в среду вечером против "Бернли" Джордану и Наби предоставилась возможность сыграть вместе. В итоге "Ливерпуль" добился волевой победы со счетом 1:3, а Кейта забрал награду Игроку Матча и заслужил похвалу от своего капитана.
"Думаю, он очень хорошо начал свою карьеру у нас, но затем получил травму, которая слегка отбросила его назад. Но против "Бернли", думаю, он проявил себя выдающимся образом".
"Вы можете видеть, насколько он хорош с мячом, насколько ему комфортно при продвижении с мячом вперед. Это важно для нас".
"Думаю, он будет становиться только сильнее, играя больше матчей и набираясь опыта. Но я думаю, вы уже можете убедиться, что он великолепный игрок", — цитирует Хендерсона Evening Standard.
07.12.2018 07:00
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несколько глупейших потерь было. А так да, если играть будет, то добавить должен непременно
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спасибо тебе чудесный наш капитан
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Слова посредственности о топе. Уматывай уже отсюда, недокэп хренов.
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