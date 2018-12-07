Джордан Хендерсон похвалил Кейта

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон похвалил своего партнера по команде и конкурента по позиции Наби Кейта.

На старте этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп достаточно редко использовал Хендерсона и Кейта в связке по причине травм обоих полузащитников и высокой конкуренции в этой области поля.



Тем не менее, в среду вечером против "Бернли" Джордану и Наби предоставилась возможность сыграть вместе. В итоге "Ливерпуль" добился волевой победы со счетом 1:3, а Кейта забрал награду Игроку Матча и заслужил похвалу от своего капитана.



"Думаю, он очень хорошо начал свою карьеру у нас, но затем получил травму, которая слегка отбросила его назад. Но против "Бернли", думаю, он проявил себя выдающимся образом".



"Вы можете видеть, насколько он хорош с мячом, насколько ему комфортно при продвижении с мячом вперед. Это важно для нас".



"Думаю, он будет становиться только сильнее, играя больше матчей и набираясь опыта. Но я думаю, вы уже можете убедиться, что он великолепный игрок", — цитирует Хендерсона Evening Standard.