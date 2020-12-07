Мислинтат: "Трансфер Гендузи показал, что мы снова стали прежним "Арсеналом"

Глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат рассказал, почему считает трансфер полузащитника Маттео Гендузи символичным для своего клуба.

Когда минувшим летом Гендузи прибыл на "Эмирейтс" из второго французского дивизиона, многие ожидали, что Маттео продолжит свое развитие в резервной команде "канониров".



Однако 19-летний француз сразу же присоединился к первой команде и новый сезон начал в качестве игрока стартового состава "Арсенала". К настоящему моменту Гендузи сыграл уже 19 матчей за лондонцев, включая 12 в Премьер-Лиге.



Мислинтат, благодаря которому Гендузи и оказался в "Арсенале", считает, что успехи Маттео свидетельствуют об одной очень важной вещи: клуб снова готов по-настоящему доверять молодежи.



"Я заметил его в "Лорьяне", когда они все еще выступали в Лиге 1. Мне нравится их клуб, там всегда можно отыскать интересных игроков. Гендузи привлекал к себе внимание своими длинными волосами и своим характером, но мой интерес к нему был связан также с его слабостью как игрока. Меня интересовало, сможет ли он избавиться от этой слабости".



"Слабость Маттео состояла в том, что он бесцельно носился по всему полю, но одна вещь была для меня очевидна: это лишь вопрос времени, прежде чем он он преодолеет эту привычку".



"Для нас трансфер этого 18-летнего парня стал важным сигналом, который мы передали миру: мы снова стали прежним "Арсеналом", который дает реальные шансы молодым игрокам", — сообщил Мислинтат Die Zeit.