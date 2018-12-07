Раньери: "Моуриньо — отличный человек и тренер"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери встал на защиту своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что в реальной жизни португалец является совсем другим человеком, нежели его изображают медиа в этом сезоне.

В этом сезоне Моуриньо раз за разом демонстрирует свой вздорный характер, жалуясь на своих игроков и обстоятельства. Кажется, Жозе готов винить кого угодно в проблемах "Юнайтед", но только не себя лично.



Однако в преддверии субботнего выезда на "Олд Траффорд" Раньери выразил уверенность, что у людей сложилось ложное впечатление о Моуриньо. Клаудио продолжает считать Жозе отличным человеком и отличным профессионалом.



"Он был первым, кто прислал мне сообщение и поздравил меня с возвращением. Он мой очень хороший друг. Он написал: "Добро пожаловать назад, всех успехов". Мы часто с ним общаемся обо всем. В этот раз это было текстовое сообщение, но иногда мы разговариваем. Он великолепный человек".



"Я давно его знаю, еще со времен его работы в "Челси" и Италии. Он всегда был очень вежлив со мной. Он отличный человек и отличный тренер".



"Я очень счастлив, что вернулся в Премьер-Лигу. Я вернулся домой".



"Манчестер Юнайтед" — одна из лучших команд в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Это великолепная команда с великолепным стадионом, где мы хотим набрать очки. Мы знаем, что это будет сложно, но нет ничего невозможного".



"Манчестер" становится лучше, и нас ждет сложный выезд. Нам нужно сыграть идеально", — цитирует Раньери Sky Sports.