Де Йонгу нравится стиль "Манчестер Сити"

Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг признался, что ему нравится игровой стиль "Манчестер Сити".

Согласно слухам, "горожане" видят в 21-летнем Де Йонге свою приоритетную цель на роль преемника Фернандиньо, которому в конце этого сезона исполнится 34. В интервью The Guardian Френки обнадежил чемпионов Премьер-Лиги, признавшись, что следит за ними.



"Мне нравится следить за классными игроками. Теми, кто хорошо оснащен технически и понимает игру. Мне нравится смотреть, как они двигаются".



"Есть так много игроков, за которыми я слежу, особенно среди полузащитников. Есть парни из "Барселоны", есть парни из "Манчестер Сити". Теперь Жоржиньо в "Челси". Есть много игроков, которые могут тебя чему-то научить".



"Мне нравится стиль Гвардиолы — когда ты быстро возвращаешь мяч и владеешь им, разыгрывая кучу комбинаций. Когда видишь это, тебе самому хочется выйти на поле и играть в футбол, получая от этого удовольствие. "Сити" и "Барселона" — отличные примеры".



"Сложно сказать, когда я уйду. Я хочу хорошо завершить этот сезон с "Аяксом", а там станет видно. Может быть, я останусь еще на один год. Может быть, я уйду. Но я не уверен", — сообщил Де Йонг.