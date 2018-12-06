Уорнок: "Сане — ближайший к Гиггзу за многие годы"

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Уорнок признался, что вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане до боли напоминает ему легенду "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза.

Оставив позади непростой старт сезона, в последние недели Сане вернулся в свою лучшую форму, а в минувший вторник против "Борнмута" забил уже свой шестой гол.



Уорнок, который за свою карьеру провел 212 матчей в Премьер-Лиге за "Ливерпуль", "Блэкберн" и "Астон Виллу", считает, что в английском футболе давно не было такого игрока, который был бы так же похож на великого Гиггза.



"За все эти годы мы не видели никого, кто был бы столь же близок к Райану Гиггзу, как Лерой Сане. Кажется, что ему не составляет никакого труда проскальзывать между игроков соперника".



"Я обожаю старомодных вингеров. Сане напоминает мне вингеров "Арсенала" из прошлого, вроде Марка Овермарса".



"Когда "Манчестер Сити" доминирует над соперником, они могут играть широко, и они обладают разрушительной мощью в ситуациях один на один", — цитирует Уорнока Sky Sports.