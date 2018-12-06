Алонсо видит матч против "Сити" определяющим для шансов "Челси" на титул

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо считает, что победа в очном противостоянии с "Манчестер Сити" может вернуть его команду в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, тогда как поражение лишит реальных шансов на титул.

К субботнему матчу на "Стэмфорд Бридж" против действующих чемпионов "синие" подходят с 10 очками отставания от вершины. "Челси" значительно сбавил обороты и выиграл лишь один из четырех последних поединков.

Учитывая это, исход очного матча с лидером может иметь большое значение для чемпионских амбиций лондонцев, однако Алонсо предпочитает не заглядывать в таблицу.

"Естественно, пока слишком рано разговаривать об этом. Если мы проиграем, то будем в 13 очках от вершины, а это много. Однако мы должны думать и хорошо готовиться к матчу, не отвлекаясь на ситуацию в таблице".

"Это идеальная возможность вернуться в гонку. Уверен, это будет замечательный матч, и каждый будет мотивирован, чтобы в нем сыграть. Мы очень расстроены после поражения, но теперь нам нужно вернуться к работе и работать еще упорнее. Мы должны играть лучше как команда", — цитирует Алонсо Sky Sports.


Метки Алонсо, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 21:45

Количество просмотров Просмотров: 385

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  1. superperez101 06.12.2018 22:48 # superperez101
    какой титул?

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  2. sexan 06.12.2018 22:32 # sexan
    Мы то уже точно в пролёте, разве что можем Ливерпулю помочь.

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  3. firmino9 06.12.2018 22:08 # firmino9
    Давай Маркос

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  4. acceptodessa 06.12.2018 22:02 # acceptodessa
    видать в голову сильно мячем попали.

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  5. ganinilyha 06.12.2018 21:47 # ganinilyha
    Титул? Бронзового цвета разве что

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