Хазенхюттлю не нравятся сравнения с Клоппом

Ральф Хазенхюттль Новоиспеченный наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль призвал не считать его копией Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

На текущей неделе Хазенхюттль по прозвищу "альпийский Клопп" заключил со "святыми" контракт на два с половиной года и в четверг провел свою первую пресс-конференцию в новой роли.

Первым делом 51-летний австриец заявил, что считает себя самостоятельным специалистом. Однако Ральф не отрицает того, что философия Клоппа оказала на него влияние.

"Мне не сильно нравится это прозвище. Я хочу быть самостоятельной фигурой. Я всегда был поклонником его футбола, проактивного стиля игры. В Германии он задает стандарты своим футболом. Это оказало значительное влияние на мой стиль".

"Я откликнулся на большой вызов, и это логичный шаг для моей карьеры. Моя цель — сделать так, чтобы мое имя знали в Премьер-Лиге".

"Когда я покинул "РБ Лейпциг" и думал о своем следующем шаге, то хотел оказаться перед новой командой, новой языковой средой, развивать свою личность и свои взгляды на футбол. Поэтому я согласился на работу в "Саугемптоне", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.


Метки Саутгемптон, тренеры, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 21:25

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