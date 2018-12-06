Хазенхюттлю не нравятся сравнения с Клоппом
Новоиспеченный наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль призвал не считать его копией Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
На текущей неделе Хазенхюттль по прозвищу "альпийский Клопп" заключил со "святыми" контракт на два с половиной года и в четверг провел свою первую пресс-конференцию в новой роли.
Первым делом 51-летний австриец заявил, что считает себя самостоятельным специалистом. Однако Ральф не отрицает того, что философия Клоппа оказала на него влияние.
"Мне не сильно нравится это прозвище. Я хочу быть самостоятельной фигурой. Я всегда был поклонником его футбола, проактивного стиля игры. В Германии он задает стандарты своим футболом. Это оказало значительное влияние на мой стиль".
"Я откликнулся на большой вызов, и это логичный шаг для моей карьеры. Моя цель — сделать так, чтобы мое имя знали в Премьер-Лиге".
"Когда я покинул "РБ Лейпциг" и думал о своем следующем шаге, то хотел оказаться перед новой командой, новой языковой средой, развивать свою личность и свои взгляды на футбол. Поэтому я согласился на работу в "Саугемптоне", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.
06.12.2018 21:25
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