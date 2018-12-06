Эмери посоветовал Гендузи постричься
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рекомендовал своему полузащитнику Маттео Гендузи избавиться от своей пышной шевелюры после неприятного инцидента в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, на исходе вчерашнего матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (2:2) полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни грубейшим образом схватил Гендузи за волосы, хотя не получил за этой и желтой карточки.
Этот инцидент вызвал большой резонанс, однако FA решила не наказывать Феллайни за проявленную грубость. Сам Маттео в шутку предположил, что Маруан, недавно попрощавшийся со своей прической в стиле афро, поступил таким образом из-за зависти.
Эмери также предпочел отшутиться, посоветовав 19-летнему французу избавиться от корня проблем — длинных волос.
"Думаю, было бы лучше всего, если бы он сбрил свои волосы до следующего матча, тогда проблемы не будет. Точно так же, как это сделал Феллайни. Правда, я не говорил ему об этом с глазу на глаз. Я очень уважаю игроков, их выбор причесок и цветов", — цитирует Эмери The Guardian.
06.12.2018 21:00
Просмотров: 1405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хач пиздeц конечно без хаеров. Сейчас наверное со своими друзьями портовыми обрыганами с фапла советуется где купить арбузы подешевле
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий