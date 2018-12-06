Озил остается в лазарете "Арсенала"
Травма спины, вероятно, заставит полузащитника "Арсенала" Месута Озила пропустить уже пятый матч подряд.
Напомним, Озил не играл с "Борнмутом", "Ворсклой", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", и в этих матчах у болельщиков или главного тренера Унаи Эмери едва ли были большие поводы жалеть об отсутствии Месута.
Тем не менее, Озил в любом случае пока не готов побороться за возвращение в стартовый состав. В преддверии субботнего матча против "Хаддерсфилда" 30-летний защитник все еще тренируется отдельно от первой команды.
"Его беспокоила боль в спине, и сейчас он работает с физиотерапевтом. Время покажет, когда он сможет присоединиться к нам", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Арсенала".
Также Эмери поведал, что до сих пор ждет новостей от медиков относительно состояния Роба Холдинга и Аарона Рэмси, которые получили травмы в матче с "Манчестер Юнайтед" накануне. В данный момент известно лишь то, что повреждение валлийца выглядит менее серьезным, нежели англичанина.
06.12.2018 20:40
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Все в fortnite играет значит...
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Чисто инструмент против днищ таблицы. Но стоит ли такое топовой зп?
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