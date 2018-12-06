Озил остается в лазарете "Арсенала"

Травма спины, вероятно, заставит полузащитника "Арсенала" Месута Озила пропустить уже пятый матч подряд.

Напомним, Озил не играл с "Борнмутом", "Ворсклой", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", и в этих матчах у болельщиков или главного тренера Унаи Эмери едва ли были большие поводы жалеть об отсутствии Месута.



Тем не менее, Озил в любом случае пока не готов побороться за возвращение в стартовый состав. В преддверии субботнего матча против "Хаддерсфилда" 30-летний защитник все еще тренируется отдельно от первой команды.



"Его беспокоила боль в спине, и сейчас он работает с физиотерапевтом. Время покажет, когда он сможет присоединиться к нам", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Арсенала".



Также Эмери поведал, что до сих пор ждет новостей от медиков относительно состояния Роба Холдинга и Аарона Рэмси, которые получили травмы в матче с "Манчестер Юнайтед" накануне. В данный момент известно лишь то, что повреждение валлийца выглядит менее серьезным, нежели англичанина.