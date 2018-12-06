"Лион" примет решение о возможной продаже Фекира в конце декабря

"Лион" надеется уже в этом месяце решить вопрос с будущим плеймейкера Набиля Фекира, которого продолжают связывать с переездом в Премьер-Лигу.

Напомним, прошлым летом переход Фекира в "Ливерпуль" сорвался в последний момент. С тех пор в прессе регулярно появляются истории о том, что "красные" могут возобновить свой интерес к Набилю, особенно в свете своих проблем с созиданием в этом сезоне.



Также 25-летнего игрока сборной Франции сватают в "Челси", который рискует потерять Эдена Азара. Накануне в испанской прессе появилась информация, что плеймейкер "синих" уже договорился о переходе в "Реал" по окончании сезона.



Конкуренцию грандам Премьер-Лиги в борьбе за Фекира может составить "Бавария", и "Лион" намерен поскорее прояснить эту ситуацию, ведь действующий контракт Набиля истекает уже в конце следующего сезона.



Как сообщает Le Progres, на ежегодном собрании акционеров "Лиона" в среду президент клуба Жан-Мишель Оляс объявил, что запланировал встречу с Фекиром до зимних каникул. Сторонам предстоит решить, будут они продлевать сотрудничество или предпочтут расстаться.



Добавим, что клубы французской Лиги 1 уходят на зимние каникулы после уикенда 21-21 декабря.