"Уэмбли" больше не возбуждает Данни Роуза

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что "Уэмбли" потерял свою ауру, и игра на национальной арене больше не вызывает у него каких-то особенных чувств.

Как известно, "шпоры" второй сезон подряд свои домашние матчи играют на "Уэмбли". И накануне вечером против "Саутгемптона" подопечные Маурисио Почеттино установили свой антирекорд посещаемости здесь — 33,012 зрителей.

Таким образом, "Тоттенхэм" с лихвой перекрыл предыдущее "достижение" — 43,268 зрителей на матче против "Кардиффа" 6 октября. Игра на полупустом стадионе, пускай даже с такой богатой историей, Роузу не нравится.

"Это просто перестало быть приятным. "Уэмбли" потерял свою ауру... Я не испытываю гордость, играя там. Все мы с нетерпением ожидаем нового стадиона и надеемся, что осталось недолго".

"Сейчас здесь довольно унылая атмосфера. Естественно, я симпатизирую фанатам, которые вынуждены дольше добираться, чтобы попасть на "Уэмбли", но здесь еще никогда не было так мало зрителей. Это говорит о многом".

"Мы расстроены, что строительство потребовало больше времени, чем мы ожидали, но мы знаем, что каждый прикладывает все усилия, чтобы переезд на новый стадион состоялся как можно скорее".

"Осталось ждать недолго — надеюсь, в течение пары ближайших месяцев мы переедем туда. Мы понимаем чувства фанатов, но сейчас нам всем нужно сплотиться", — цитирует Роуза The Telegraph.


Метки Роуз, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 18:00

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  1. reams 06.12.2018 19:21 # reams
    не удивительно,так то им и УХЛ был великоват

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  2. gidro-met 06.12.2018 18:27 # gidro-met
    за Тоттенхэм одни бабушки и дедушки с офисным планктоном приезжают болеть. понять можно

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  3. danny949494 06.12.2018 18:17 # danny949494
    Лулз.

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