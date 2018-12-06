"Уэмбли" больше не возбуждает Данни Роуза

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что "Уэмбли" потерял свою ауру, и игра на национальной арене больше не вызывает у него каких-то особенных чувств.

Как известно, "шпоры" второй сезон подряд свои домашние матчи играют на "Уэмбли". И накануне вечером против "Саутгемптона" подопечные Маурисио Почеттино установили свой антирекорд посещаемости здесь — 33,012 зрителей.



Таким образом, "Тоттенхэм" с лихвой перекрыл предыдущее "достижение" — 43,268 зрителей на матче против "Кардиффа" 6 октября. Игра на полупустом стадионе, пускай даже с такой богатой историей, Роузу не нравится.



"Это просто перестало быть приятным. "Уэмбли" потерял свою ауру... Я не испытываю гордость, играя там. Все мы с нетерпением ожидаем нового стадиона и надеемся, что осталось недолго".



"Сейчас здесь довольно унылая атмосфера. Естественно, я симпатизирую фанатам, которые вынуждены дольше добираться, чтобы попасть на "Уэмбли", но здесь еще никогда не было так мало зрителей. Это говорит о многом".



"Мы расстроены, что строительство потребовало больше времени, чем мы ожидали, но мы знаем, что каждый прикладывает все усилия, чтобы переезд на новый стадион состоялся как можно скорее".



"Осталось ждать недолго — надеюсь, в течение пары ближайших месяцев мы переедем туда. Мы понимаем чувства фанатов, но сейчас нам всем нужно сплотиться", — цитирует Роуза The Telegraph.