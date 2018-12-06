Сезон завершен для Льюиса Кука

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук выбыл до конца сезона с надрывом крестообразных связок правого колена.

Эту тяжелейшую травму 21-летний Кук получил в победном для "вишенок" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" во вторник вечером (2:1). Проведенное на следующий день углубленное обследование подтвердило худшие опасения.



Сегодня "Борнмут" сделал официальное заявление по этому поводу, сообщив, что Льюис проведет в лазарете от шести до девяти месяцев. Таким образом, сезон 2018/19 для Кука уже завершен.



"Все мы потрясены. В лице Льюиса мы потеряли очень талантливого игрока, который был очень важной частью нашей команды в последние 18 месяцев. Однако Льюис обладает сильным характером, и ему будет достаточно взглянуть на нашу раздевалку, чтобы почерпнуть вдохновение для преодоления с этой травмы. Надеемся, он вернется и будет еще лучше, чем когда-либо прежде", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.



Добавим, после перехода из "Лидса" в июле 2016 Кук сыграл 56 матчей за "Борнмут" во всех соревнованиях, а минувшим летом был в "листе ожидания" сборной Англии на Чемпионат Мира.