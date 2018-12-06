Далот: "Юнайтед" будет в топ-4"

Диогу Далот Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот уверен, что его команда еще сможет подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду. За поражением в дерби против "Манчестер Сити" последовали три ничейных результата, и теперь "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, отставая от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков.

Тем не менее, Далот, который накануне вечером дебютировал в Премьер-Лиге, отказывается от досрочной капитуляции и надеется, что вскоре "Юнайтед" начнет свое восхождение по таблице — например, с матча против "Фулхэма" в субботу.

"Нас ждет большой матч против "Фулхэма". Думаю, в Премьер-Лиге все матчи большие — это одна из вещей, что я заметил здесь. Здесь нет легких матчей, нет возможности расслабиться — особенно для нас, потому что мы нуждаемся в очках, чтобы подняться по таблице. Мы хотим этого".

"Мы засыпаем с мыслями о том, как нам подняться в топ-4. Мы просыпаемся, думая об этом. И я уверен, мы сделаем это".

"Думаю, наша главная цель теперь — ворваться в топ-4. Мы будем сражаться ради этого, и я думаю, мы ворвемся туда", — цитирует Далота Sky Sports.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 17:00

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  1. vyrentz 06.12.2018 17:36 # vyrentz
    Как? Вот так:

    Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед 01 декабря 2018
    Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас 24 ноября 2018

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  2. vyrentz 06.12.2018 17:26 # vyrentz
    А Далот будет в мамке Кожана

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  3. naby-keita 06.12.2018 17:05 # naby-keita
    даЛОЛ

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  4. ganinilyha 06.12.2018 17:02 # ganinilyha
    За нами будете. Шестыми. И то не факт.

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