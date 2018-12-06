Далот: "Юнайтед" будет в топ-4"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот уверен, что его команда еще сможет подняться в топ-4 Премьер-Лиги.
В данный момент "Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду. За поражением в дерби против "Манчестер Сити" последовали три ничейных результата, и теперь "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, отставая от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков.
Тем не менее, Далот, который накануне вечером дебютировал в Премьер-Лиге, отказывается от досрочной капитуляции и надеется, что вскоре "Юнайтед" начнет свое восхождение по таблице — например, с матча против "Фулхэма" в субботу.
"Нас ждет большой матч против "Фулхэма". Думаю, в Премьер-Лиге все матчи большие — это одна из вещей, что я заметил здесь. Здесь нет легких матчей, нет возможности расслабиться — особенно для нас, потому что мы нуждаемся в очках, чтобы подняться по таблице. Мы хотим этого".
"Мы засыпаем с мыслями о том, как нам подняться в топ-4. Мы просыпаемся, думая об этом. И я уверен, мы сделаем это".
"Думаю, наша главная цель теперь — ворваться в топ-4. Мы будем сражаться ради этого, и я думаю, мы ворвемся туда", — цитирует Далота Sky Sports.
06.12.2018 17:00
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А Далот будет в мамке Кожана
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даЛОЛ
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За нами будете. Шестыми. И то не факт.
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