Далот: "Юнайтед" будет в топ-4"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот уверен, что его команда еще сможет подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "Юнайтед" не знает побед в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду. За поражением в дерби против "Манчестер Сити" последовали три ничейных результата, и теперь "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, отставая от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков.



Тем не менее, Далот, который накануне вечером дебютировал в Премьер-Лиге, отказывается от досрочной капитуляции и надеется, что вскоре "Юнайтед" начнет свое восхождение по таблице — например, с матча против "Фулхэма" в субботу.



"Нас ждет большой матч против "Фулхэма". Думаю, в Премьер-Лиге все матчи большие — это одна из вещей, что я заметил здесь. Здесь нет легких матчей, нет возможности расслабиться — особенно для нас, потому что мы нуждаемся в очках, чтобы подняться по таблице. Мы хотим этого".



"Мы засыпаем с мыслями о том, как нам подняться в топ-4. Мы просыпаемся, думая об этом. И я уверен, мы сделаем это".



"Думаю, наша главная цель теперь — ворваться в топ-4. Мы будем сражаться ради этого, и я думаю, мы ворвемся туда", — цитирует Далота Sky Sports.