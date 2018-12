Феллайни не будет наказан за то, что схватил Гендузи за волосы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни не будет наказан за то, что грубейшим образом схватил за волосы своего оппонента из "Арсенала" Маттео Гендузи в матче Премьер-Лиги накануне вечером.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо выпустил своего бельгийского джокера только на 72-й минуте, однако Феллайни мог и не дождаться компенсированного времени, в которое он забил уже два гола в этом сезоне.



В одном из эпизодов Маруан, сам недавно лишившийся пышной шевелюры, схватил за волосы 19-летнего Гендузи. При этом рефери Андре Марринер не показал грубияну и желтой карточки, ограничившись назначением штрафного.



Казалось бы, этот инцидент может заинтересовать FA, однако Sky Sports стало известно, что никакого наказания не последует. В послематчевом отчете Марринер указал, что четко видел этот эпизод и сознательно решил не лезть в карман за карточкой, которую он и так доставал шесть раз в этот вечер.



Добавим, в сезоне 2015/16 сам Феллайни стал жертвой подобной грубости. Тогда полузащитника схватил за волосы Роберт Хут из "Лестера", а Маруан позволил себе отмахнуться локтем. В результате бельгиец был дисквалифицирован на три матча и после много возмущался по этому поводу в прессе.





