Феллайни не будет наказан за то, что схватил Гендузи за волосы

Маттео Гендузи и Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни не будет наказан за то, что грубейшим образом схватил за волосы своего оппонента из "Арсенала" Маттео Гендузи в матче Премьер-Лиги накануне вечером.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо выпустил своего бельгийского джокера только на 72-й минуте, однако Феллайни мог и не дождаться компенсированного времени, в которое он забил уже два гола в этом сезоне.

В одном из эпизодов Маруан, сам недавно лишившийся пышной шевелюры, схватил за волосы 19-летнего Гендузи. При этом рефери Андре Марринер не показал грубияну и желтой карточки, ограничившись назначением штрафного.

Казалось бы, этот инцидент может заинтересовать FA, однако Sky Sports стало известно, что никакого наказания не последует. В послематчевом отчете Марринер указал, что четко видел этот эпизод и сознательно решил не лезть в карман за карточкой, которую он и так доставал шесть раз в этот вечер.

Добавим, в сезоне 2015/16 сам Феллайни стал жертвой подобной грубости. Тогда полузащитника схватил за волосы Роберт Хут из "Лестера", а Маруан позволил себе отмахнуться локтем. В результате бельгиец был дисквалифицирован на три матча и после много возмущался по этому поводу в прессе.


Метки Арсенал, видео, Гендузи, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1605

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 06.12.2018 17:20 # naby-keita
    Микрофон думал, они не настоящие))

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  2. arhangel777 06.12.2018 17:18 # arhangel777
    Микрофон жгет, свою шевелюру вспоминает)))

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  3. element-ekb 06.12.2018 17:12 # element-ekb
    Вспоминает волосы.

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  4. al-faarabi 06.12.2018 17:11 # al-faarabi
    марринер просто прое6ал матч, слабый арбитр

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  5. h22o 06.12.2018 16:50 # h22o
    судьи 0xyeли совсем..

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  6. vyrentz 06.12.2018 16:49 # vyrentz
    Потому что Гендузи это понравилось, или шо?

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  7. superperez101 06.12.2018 16:36 # superperez101
    фелайни конечно грубый игрок, но нехер шевелюрой трясти.
    если волосатый не поймет что это может "случайно" сорвать игровой эпизод, то надо бы денуть еще раз.
    даже погба был без разрисованной башки.

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  8. hammersmith 06.12.2018 16:29 # hammersmith
    kpacubo

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  9. reams 06.12.2018 16:17 # reams
    эта мразина за 10 минут на поле уже на красную наиграла, тварь

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  10. makeewadim 06.12.2018 16:16 # makeewadim
    Удивительно!Но, Гендузи вызывает агрессию)

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  11. chebrec 06.12.2018 16:13 # chebrec
    Был бы коротко подстрижен такого бы не случилось

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  12. akadam 06.12.2018 16:09 # akadam
    Какя связь между тем, видел арбитр эпизод или нет, если фол всем очевиден и наказание должно следовать?

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  13. sisyazavr 06.12.2018 16:05 # sisyazavr
    Завидует волосам Гендузи)

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