Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре

"Арсенал" вновь не подкачал, как и в минувший уикенд, став участником центрального матча тура. Посреди недели всем 20 командам Премьер-Лиги удалось забить, но некоторым этого не хватило для устраивающего их результата. Самое время разобрать прошедшие игры.





"Брайтон" готов к любым проблемам



На старте сезона за "Брайтон" приходилось волноваться, но зиму команда Криса Хьютона начинает в первой десятке, в двух очках от "Манчестер Юнайтед". В матче с "Кристал Пэлас" — принципиальным соперником — "чайки" одержали вторую подряд победу, подтвердившую их готовность к любым сложностям.



В первой половине первого тайма ничто не предвещало такого развития события. Но в течение считанных минут случилось столько событий, что их хватило бы на весь матч. "Брайтон" открыл счет с очень сомнительного пенальти. Абсолютно ненужное удаление схлопотал центрбек Шейн Даффи. Казалось, что теперь команда Криса Хьютона попадет под давление и будет мучительно удерживать 1:0. Менеджер снимает с игры Паскаля Гросса, выпускает вторым центрбеком Леона Балогуна и фактически переходит на схему 8-0-1. Но Балогун забивает своим первым касанием после 25 секунд на поле — и счет становится 2:0.



К перерыву "Брайтон" забивает третий. Более того, до этого команда теряет единственного форварда Гленна Мюррея. Вместо него появляется Флорин Андоне, и строго оборонительная схема дает результат. "Брайтону" действительно понадобился только один форвард, чтобы убежать в контракту — Андоне сделал все сам, и счет стал 3:0. Оказалось, что даже потери и трудности "Брайтона" в итоге сыграли в его пользу. Во втором тайме команда Криса Хьютона комфортно отыграла вдесятером в обороне и позволила "Пэлас" забить единственный мяч с пенальти.



"Вест Хэм" на хорошем ходу



Провал на старте сезона "Вест Хэм" исправил контратакующими успехами в играх с сильными соперниками. Но только сейчас команда Мануэля Пеллегрини приходит к тому виду, в котором ее хочет видеть тренер. "Вест Хэм" все лучше проводит матчи с равными и более слабыми оппонентами, совершенствуя игру с позиции силы.



В матче с "Кардиффом" неожиданным героем стал Лукас Перес, но игра в целом продолжила тенденции лондонцев. "Вест Хэм" выиграл пять из трех последних матчей, и в каждом из них забил не менее трех мячей. У Пеллегрини действительно много опций в атаке, а сейчас к их числу добавился снова выздоровевший Энди Кэрролл. Но самое главное — это то, что "Вест Хэм" стал играть с большей уверенностью в своих силах. На сейд раз команда Пеллегрини даже никого не огорчила — "Кардифф" сосредоточен на домашних играх и выездные поражения принимает как должное.



"Уотфорд" все еще опасен



"Шершни" в двух последних матчах с "Манчестер Сити" пропустили 11 мячей, потому фаворит их нового поединка был очевиден заранее. Чемпионы Англии должны были побеждать, и делать это комфортно — тем более, что "Уотфорд" явно пошел на спад, набрав всего очко в последних четырех матчах.



Тем не менее, в игре с лучшей командой чемпионата "Уотфорд" вспомнил о своих лучших качествах. "Сити" забил два гола хозяевам, но команда Хави Грасии поставила перед "горожанами" много вопросов за счет прямолинейной (с упором на физику) игры, которой "Уотфорду" очень не хватало в последние недели. До положительного результата "шершни" не дотянули всего чуть-чуть, но положительное впечатление они произвели. Возможно, команде и необязательно переживать традиционный спад во второй третий сезона?



"Бернли" показывает зубы



Команда Шона Дайча в этом сезоне выглядит, по большей мере, именно такой — беззубой. Низшей отметкой выступлений "бордовых", полагающихся только на реакцию Джо Харта, стала субботняя игра с "Кристал Пэлас", где соперник на протяжении 90 минут делал с "Бернли" все, что хотел. Команда Шона Дайча, выглядя тенью себя прошлогодней, справедливо упала в зону вылета.



О том, каким может быть "Бернли", напомнил матч с "Ливерпулем". Юрген Клопп назовет это чрезмерной агрессией, но Шон Дайч хотел бы видеть эту "агрессию" каждую неделю. Счет 1:3 обманывать не должен: "Ливерпуль" балансировал на грани ничьей. Гостям помог и характер Джеймса Милнера, и ловкость Алиссона — вместе они позаботились о том, чтобы команда Клоппа сохранила отставание в два очка от "Сити". У "Бернли", несмотря на поражение, есть повод для позитива: команда, наконец, показала зубы.



"Челси" растерял стартовую форму



"Челси" в его нынешнем виде было легко представить до старта сезона. Команда только пытается освоить методы нового тренера, потому играет нестабильно — и с очевидными провали в центре поля и защите. С "Фулхэмом" обстоятельства сложились хорошо, но "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" указали на проблемы "синих".



После поражения на "Молинью" Маурицио Сарри говорил, что его команду как будто бы подменили после первого гола соперника. "Вулверхэмптон" вернулся в игру с голом Рауля Хименеса, но контраст в действиях "Челси" до и после также был впечатляющим. Очевидно, уверенность "синих" в последние недели пошатнулась, и прямо сейчас у них также нет игрока, готового повести команду за собой по ходу матча. Это только второе поражение "Челси", но Сарри не только рокировками, но и словами дает понять, что игра многих футболистов его не удовлетворяет.



Серия "Арсенал" продолжается



Наверное, "Манчестер Юнайтед" предложил в такой встрече максимум того, на что он сейчас способен. Команда Жозе Моуриньо не создала возле ворота "Арсенала" большого числа моментов, но на длительных отрезках владела инициативой, отдав ее оппоненту только в последние 20 минут поединка. На этом отрезке "Арсенал" традиционно хорош — и это все больше выглядит планом.



В 15-й встрече чемпионата команда Унаи Эмери не смогла выиграть первый тайм, но уже в 20-й игре в целом она не проиграла по итогу. Когда статистика хороша настолько, винить команду в том, как она плохо начинает встречи, странно. "Арсенал", как и МЮ, забивал после ошибок чужой обороны, но "канониры" не полагаются на случай. Прямо сейчас они играют без сомнений в том, что им обязательно удастся добиться своего после перерыва.



"Саутгемптон" нашел нового тренера



Место главного тренера на один матч занял Келвин Дэвис, и его опыт напоминал множество последних встреч Марка Хьюза. На этот раз "Саутгемптон" преимущество в счете не терял, но он традиционно порол моменты. Даже проигрывая 0:3 "Тоттенхэму", он создал достаточно, чтобы вернуться в игру, но гол Чарли Остина пришел слишком поздно.



За игрой с трибун наблюдал и новый наставник "святых" — австриец Ральф Хазенхюттль. Его команды в Бундеслиге играли в разный футбол, но, наверное, вопрос эстетики сейчас для "Саутгемптона" не на первом месте. Путь к прогрессу лежит через преодоление основных комплексов, и у "святых" они связаны с реализацией моментов. Проблем с "удержанием счета" у "Саутгемптона" было бы куда меньше, если бы его форварды реализовывали то, что должны были, по ходу большинства матчей. И сам по себе уход Хьюза это за два дня не исправил.



Иван Громиков специально для FAPL.ru