Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре
"Арсенал" вновь не подкачал, как и в минувший уикенд, став участником центрального матча тура. Посреди недели всем 20 командам Премьер-Лиги удалось забить, но некоторым этого не хватило для устраивающего их результата. Самое время разобрать прошедшие игры.
"Брайтон" готов к любым проблемам
На старте сезона за "Брайтон" приходилось волноваться, но зиму команда Криса Хьютона начинает в первой десятке, в двух очках от "Манчестер Юнайтед". В матче с "Кристал Пэлас" — принципиальным соперником — "чайки" одержали вторую подряд победу, подтвердившую их готовность к любым сложностям.
В первой половине первого тайма ничто не предвещало такого развития события. Но в течение считанных минут случилось столько событий, что их хватило бы на весь матч. "Брайтон" открыл счет с очень сомнительного пенальти. Абсолютно ненужное удаление схлопотал центрбек Шейн Даффи. Казалось, что теперь команда Криса Хьютона попадет под давление и будет мучительно удерживать 1:0. Менеджер снимает с игры Паскаля Гросса, выпускает вторым центрбеком Леона Балогуна и фактически переходит на схему 8-0-1. Но Балогун забивает своим первым касанием после 25 секунд на поле — и счет становится 2:0.
К перерыву "Брайтон" забивает третий. Более того, до этого команда теряет единственного форварда Гленна Мюррея. Вместо него появляется Флорин Андоне, и строго оборонительная схема дает результат. "Брайтону" действительно понадобился только один форвард, чтобы убежать в контракту — Андоне сделал все сам, и счет стал 3:0. Оказалось, что даже потери и трудности "Брайтона" в итоге сыграли в его пользу. Во втором тайме команда Криса Хьютона комфортно отыграла вдесятером в обороне и позволила "Пэлас" забить единственный мяч с пенальти.
"Вест Хэм" на хорошем ходу
Провал на старте сезона "Вест Хэм" исправил контратакующими успехами в играх с сильными соперниками. Но только сейчас команда Мануэля Пеллегрини приходит к тому виду, в котором ее хочет видеть тренер. "Вест Хэм" все лучше проводит матчи с равными и более слабыми оппонентами, совершенствуя игру с позиции силы.
В матче с "Кардиффом" неожиданным героем стал Лукас Перес, но игра в целом продолжила тенденции лондонцев. "Вест Хэм" выиграл пять из трех последних матчей, и в каждом из них забил не менее трех мячей. У Пеллегрини действительно много опций в атаке, а сейчас к их числу добавился снова выздоровевший Энди Кэрролл. Но самое главное — это то, что "Вест Хэм" стал играть с большей уверенностью в своих силах. На сейд раз команда Пеллегрини даже никого не огорчила — "Кардифф" сосредоточен на домашних играх и выездные поражения принимает как должное.
"Уотфорд" все еще опасен
"Шершни" в двух последних матчах с "Манчестер Сити" пропустили 11 мячей, потому фаворит их нового поединка был очевиден заранее. Чемпионы Англии должны были побеждать, и делать это комфортно — тем более, что "Уотфорд" явно пошел на спад, набрав всего очко в последних четырех матчах.
Тем не менее, в игре с лучшей командой чемпионата "Уотфорд" вспомнил о своих лучших качествах. "Сити" забил два гола хозяевам, но команда Хави Грасии поставила перед "горожанами" много вопросов за счет прямолинейной (с упором на физику) игры, которой "Уотфорду" очень не хватало в последние недели. До положительного результата "шершни" не дотянули всего чуть-чуть, но положительное впечатление они произвели. Возможно, команде и необязательно переживать традиционный спад во второй третий сезона?
"Бернли" показывает зубы
Команда Шона Дайча в этом сезоне выглядит, по большей мере, именно такой — беззубой. Низшей отметкой выступлений "бордовых", полагающихся только на реакцию Джо Харта, стала субботняя игра с "Кристал Пэлас", где соперник на протяжении 90 минут делал с "Бернли" все, что хотел. Команда Шона Дайча, выглядя тенью себя прошлогодней, справедливо упала в зону вылета.
О том, каким может быть "Бернли", напомнил матч с "Ливерпулем". Юрген Клопп назовет это чрезмерной агрессией, но Шон Дайч хотел бы видеть эту "агрессию" каждую неделю. Счет 1:3 обманывать не должен: "Ливерпуль" балансировал на грани ничьей. Гостям помог и характер Джеймса Милнера, и ловкость Алиссона — вместе они позаботились о том, чтобы команда Клоппа сохранила отставание в два очка от "Сити". У "Бернли", несмотря на поражение, есть повод для позитива: команда, наконец, показала зубы.
"Челси" растерял стартовую форму
"Челси" в его нынешнем виде было легко представить до старта сезона. Команда только пытается освоить методы нового тренера, потому играет нестабильно — и с очевидными провали в центре поля и защите. С "Фулхэмом" обстоятельства сложились хорошо, но "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" указали на проблемы "синих".
После поражения на "Молинью" Маурицио Сарри говорил, что его команду как будто бы подменили после первого гола соперника. "Вулверхэмптон" вернулся в игру с голом Рауля Хименеса, но контраст в действиях "Челси" до и после также был впечатляющим. Очевидно, уверенность "синих" в последние недели пошатнулась, и прямо сейчас у них также нет игрока, готового повести команду за собой по ходу матча. Это только второе поражение "Челси", но Сарри не только рокировками, но и словами дает понять, что игра многих футболистов его не удовлетворяет.
Серия "Арсенал" продолжается
Наверное, "Манчестер Юнайтед" предложил в такой встрече максимум того, на что он сейчас способен. Команда Жозе Моуриньо не создала возле ворота "Арсенала" большого числа моментов, но на длительных отрезках владела инициативой, отдав ее оппоненту только в последние 20 минут поединка. На этом отрезке "Арсенал" традиционно хорош — и это все больше выглядит планом.
В 15-й встрече чемпионата команда Унаи Эмери не смогла выиграть первый тайм, но уже в 20-й игре в целом она не проиграла по итогу. Когда статистика хороша настолько, винить команду в том, как она плохо начинает встречи, странно. "Арсенал", как и МЮ, забивал после ошибок чужой обороны, но "канониры" не полагаются на случай. Прямо сейчас они играют без сомнений в том, что им обязательно удастся добиться своего после перерыва.
"Саутгемптон" нашел нового тренера
Место главного тренера на один матч занял Келвин Дэвис, и его опыт напоминал множество последних встреч Марка Хьюза. На этот раз "Саутгемптон" преимущество в счете не терял, но он традиционно порол моменты. Даже проигрывая 0:3 "Тоттенхэму", он создал достаточно, чтобы вернуться в игру, но гол Чарли Остина пришел слишком поздно.
За игрой с трибун наблюдал и новый наставник "святых" — австриец Ральф Хазенхюттль. Его команды в Бундеслиге играли в разный футбол, но, наверное, вопрос эстетики сейчас для "Саутгемптона" не на первом месте. Путь к прогрессу лежит через преодоление основных комплексов, и у "святых" они связаны с реализацией моментов. Проблем с "удержанием счета" у "Саутгемптона" было бы куда меньше, если бы его форварды реализовывали то, что должны были, по ходу большинства матчей. И сам по себе уход Хьюза это за два дня не исправил.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
06.12.2018 15:35
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Последние комментарии:
Не понимаю идиотов, больше трети чемпионата Ливерпуль побеждает практически в одном стиле (30% от возможностей) вне зависимости от состава, будь то основа или резерв, а они всё твердят, что это отскок. Может признаете это классом и великолепно налаженной тактикой и перестанете петушиться?
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пи3дец лузерка отскок на отскоке оформляет победы, следовательно уже на боксин дей команда клоппа будет посасывать. все эти робеды лишь пыль в глаза, на самом деле все очень xyево.
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если девушка опаздывает на свиданку более чем на 5 минут, я этой уже бабе заявляю, что может меня забыть)) не люблю ждать, тим болие баб, тим болие тупых баб))
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Никогда бы не подумал, что у нас, в России, такой уровень жизни...
Ладно, понятно молдовашки, они нищие всю жизнь...
Но думать, что человек пытается показать свою крутость обычной КАМРИ, которая почти у каждого второго...
Это вверх позора и признания своей несостоятельности...
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Думаю, Челси ещё рано хоронить, но сбой саррибола в АПЛ был более чем ожидаем. Если Пепу с его ресурсами не удалось в течение первого сезона наладить в Англии тики-таку, то с чего вдруг кто-то взял, что это удастся Сарри? Как только команда встречает серьёзный прессинг или грамотное сопротивление, то сразу начинает испытывать различные проблемы, и не только игровые, но и походу ментальные. Успешный стартовый отрезок многих ввёл в заблуждение, а местных пенсов привёл в экстаз. Теперь у них похмелье. И зря они тут опять сорвались на личности: тот калич, этот деревянный, этого пора продать... Дело не в том, что кто-то является плохим игроком, а в том, что не все подходят для такой игры. Думали, позвали Сарри, купили Жоржиньо и... йес - готова супер-команда? Как дети, реально.
PS Хотя, Мората - это явный провал. Зря его сравнивают с Торресом, тот не реализовывал кучу 100% моментов, но играл в Челси уже как готовый атлет, с борьбой, пасом и тд. Мората же зачастую тупо на ногах не держится, и это при его отличных физических данных.
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Блеа, в Москве сток снега навалило, хорошо, что на Камри есть система антизаноса, а то бы щас летал туда сюда.
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1 Манчестер Сити
КОРОЛИ на троне !!!
лузерпуль на страпоне !!!
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-а ты правда долбоеб?
-да
-а скажи что-нибудь на долбоебском?
-клоп-топ, ливерпуль выиграет трофей
(ответить)
В детстве каждый хоть раз пробовал на вкус снег, только что выпавший, ещё никем не тронутый, не испачканный, дети просто аккуратно сгребали его ладошкой сверху сугроба, и ели. Но пенсы с детства считали себя особенными, поэтому они ели жёлтый снег. Они думали, что он вкуснее. Так они выросли и привыкли пить жёлтенькую, для них это вкус детства.
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авто статьи такой же тупой глор какого то клуба но не лфк
типо комментатора с футбола вчера
играли полурезервом
а костоломы даича сразу катали на ничейку в стиле автобуса , с голом на шару на грани фола
о чем речь какие ничьи
додик типа глора щолсей с зассаными глазами
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щолси, ЩО опять?))))))
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А у Микки кривой и сморщенный пальчик
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с наступающим. друзья!
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Счет 1:3 обманывать не должен: "Ливерпуль" балансировал на грани ничьей.
че это? изи резервом раскатали домашний бернли, забивший какую-то шару непонятную
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В Фортнайте 7 сезон стартовал - а вы йухней занимаетесь как подростки.
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Отбитые на всю голову пенсы утверждают, что нужно заменить всю оставшуюся основу вплоть до тренера, чтобы испанская древесина №29 перестала "страдать из-за них" и начала играть как топ-футболист.
Вызывайте дурдом.
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"Вест Хэм" выиграл пять из трех последних матчей
Источник: http://fapl.ru/posts/67173/
5 из 3х... круто
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Израиль, Украина, Казахстан, Румыния - лучшее, что было в моей жизни
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Че по щленче.
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Надо обязательно голубков на Стэнфорде обыгрывать для чемпионской гонки
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