Клубы Премьер-Лиги наводят справки насчет Ундера

Сразу несколько ведущих клубов Премьер-Лиги наводят справки насчет вингера "Ромы" Дженгиза Ундера.

Ундер привлек внимание европейских грандов еще в прошлом сезоне, но в этой кампании Дженгиз, как кажется, вышел на качественно новый уровень. Игрок сборной Турции забил четыре гола и отдал пять результативных передач.



Среди претендентов на 21-летнего вингера значатся "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". По информации ESPN, заинтересованные клубы уже делают свои запросы насчет турка, но выдвинуть предложение о покупке никто не решился.



При этом итальянское издание Corriere dello Sport делится несколько иной информацией, утверждая, что "Рома" уже отклонила предложение "Тоттенхэма" в 32 миллиона фунтов, а теперь получила от "шпор" новое — в 45 млн.



Также Ундера сватают в "Баварию" на роль преемника Арьена Роббена, однако ESPN утверждает, что Дженгиз склоняется к переезду в Премьер-Лигу и не планирует продлевать свой контракт с "Ромой", что может подтолкнуть римлян к скорейшей продаже своей восходящей звезды.



Добавим, в случае продажи Ундера "Роме" придется поделиться 20% от вырученной суммы с бывшим клубом Дженгиза "Истанбул Башакшехир", у которого вингер был куплен в июле 2017 за 12 млн. фунтов.