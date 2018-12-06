Сарри: "Сити" в другой категории, нежели "Челси"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для него "Манчестер Сити" является командой "другой категории", нежели его собственная.
На старте сезона "синие" — к удивлению для многих — уверенно выдерживали тот высочайший темп, который задали "Сити" и "Ливерпуль".
Однако безголевая ничья с "Эвертоном" на "Стэмфорд Бридж" и два подряд выездных поражения отбросили "Челси" на четвертую строчку. Теперь отставание "синих" от вершины составляет 10 очков, и Сарри уже не помышляет о титуле.
"Манчестер Сити" в другой категории, нежели мы. Мы должны играть и сражаться за попадание в топ-4. Поражение от "Вулверхэмптона" — очень сложный результат для того, чтобы остаться в топ-4".
"На мой взгляд, "Сити" является лучшей командой в Европе и, возможно, лучшей командой в мире", — приводит слова Сарри Daily Mirror.
06.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
Хорош солому подстилать! Бери и выигрывай! А то уже мимо ЛЧ
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адекватный тренер в пенсов
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Через 2-3 месяца Челси заиграет в тот футбол который я хочу говорил Сарри
Только он не учитывал что с Челси такая чепуха не проканает
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Лион 2 - 2 лучшая команда мира
Лучшая команда мира 1 - 2 Лион
И по-классике обосрутся в плове ЛЧ, это 99%.
Но когда вся АПЛ в упадке и они показывают просто стабильную игру, то сразу:
>Лучшая команда Европы/Мира
>Ман Сити
Сарри такой физрук, пздц.
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На выход! Сдался сука
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Э, э, э..не ток сити же, ну(
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