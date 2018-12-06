Сарри: "Сити" в другой категории, нежели "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для него "Манчестер Сити" является командой "другой категории", нежели его собственная.

На старте сезона "синие" — к удивлению для многих — уверенно выдерживали тот высочайший темп, который задали "Сити" и "Ливерпуль".



Однако безголевая ничья с "Эвертоном" на "Стэмфорд Бридж" и два подряд выездных поражения отбросили "Челси" на четвертую строчку. Теперь отставание "синих" от вершины составляет 10 очков, и Сарри уже не помышляет о титуле.



"Манчестер Сити" в другой категории, нежели мы. Мы должны играть и сражаться за попадание в топ-4. Поражение от "Вулверхэмптона" — очень сложный результат для того, чтобы остаться в топ-4".



"На мой взгляд, "Сити" является лучшей командой в Европе и, возможно, лучшей командой в мире", — приводит слова Сарри Daily Mirror.