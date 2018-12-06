Сарри: "Сити" в другой категории, нежели "Челси"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для него "Манчестер Сити" является командой "другой категории", нежели его собственная.

На старте сезона "синие" — к удивлению для многих — уверенно выдерживали тот высочайший темп, который задали "Сити" и "Ливерпуль".

Однако безголевая ничья с "Эвертоном" на "Стэмфорд Бридж" и два подряд выездных поражения отбросили "Челси" на четвертую строчку. Теперь отставание "синих" от вершины составляет 10 очков, и Сарри уже не помышляет о титуле.

"Манчестер Сити" в другой категории, нежели мы. Мы должны играть и сражаться за попадание в топ-4. Поражение от "Вулверхэмптона" — очень сложный результат для того, чтобы остаться в топ-4".

"На мой взгляд, "Сити" является лучшей командой в Европе и, возможно, лучшей командой в мире", — приводит слова Сарри Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 14:00

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  1. barmaglotik 06.12.2018 15:30 # barmaglotik
    Хорош солому подстилать! Бери и выигрывай! А то уже мимо ЛЧ

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  2. griezmann 06.12.2018 14:52 # griezmann
    адекватный тренер в пенсов

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  3. chebrec 06.12.2018 14:46 # chebrec
    Через 2-3 месяца Челси заиграет в тот футбол который я хочу говорил Сарри
    Только он не учитывал что с Челси такая чепуха не проканает

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  4. ry-l 06.12.2018 14:23 # ry-l
    Лион 2 - 2 лучшая команда мира
    Лучшая команда мира 1 - 2 Лион

    И по-классике обосрутся в плове ЛЧ, это 99%.

    Но когда вся АПЛ в упадке и они показывают просто стабильную игру, то сразу:

    >Лучшая команда Европы/Мира
    >Ман Сити

    Сарри такой физрук, пздц.

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  5. eugen73 06.12.2018 14:23 # eugen73
    На выход! Сдался сука

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  6. gerrard08 06.12.2018 14:01 # gerrard08
    Э, э, э..не ток сити же, ну(

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