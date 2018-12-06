Поль Погба заслужил похвалу Моуриньо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо неожиданно похвалил полузащитника Поля Погба после ничейного матча против "Арсенала" (2:2).
Когда в минувший уикенд "красные дьяволы" потеряли очки в гостях у "Саутгемптона" (2:2), в прессе появились слухи о вновь вспыхнувшем конфликте между Погба и Моуриньо. Сообщалось, что Жозе отчитал Поля в раздевалке и даже сравнил подопечного с "вирусом".
Вследствие этого или каких-либо других причин 25-летний француз остался вне стартового состава на матч против "Арсенала". Однако после своего выхода на замену на 75-й минуте Погба удалось произвести хорошее впечатление на Моуриньо.
"Думаю, Поль сыграл хорошо. За отведенные 15 минут он проявил себя очень хорошо, помогая нашим обессилившим защитникам".
"Каждый раз, когда Давид Де Хеа оказывался с мячом, все мои защитники останавливались как вкопанные перед ним. Я же хотел, чтобы команда шла вперед и оказывала давление".
"Я хотел играть на чужой половине поля, где в тот момент у нас были Феллайни и Лукаку, а также Поль, но когда мяч оказывался у Давида, все вставали намертво", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
06.12.2018 13:00
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Погба просто ахуенно сыграл все 15 мин, выполнил установку мою. А защитники мои мудаки, стоят как вкопанные, мертвецы. Ещё ветер не в ту сторону дул, и фаны плохо поддерживали команду. Пока всё. Я ни при чем вобще. У меня то всё пздато очень, скоро получу неустойку и съепусь куда нибудь.
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Сцыт дрессировщик...
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Примирение?
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