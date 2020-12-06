Силва надеется, что "Сити" уйдет в отрыв к Новому году

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва надеется, что его команде удастся нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги к Новому году, несмотря на более жесткую конкуренцию, чем в прошлом сезоне.

В 15 первых матчах новой кампании действующий чемпион потерял всего четыре очка, однако отрыв "горожан" от ближайшего преследователя в лице "Ливерпуля" выражается только двумя очками.



До очной встречи с "Ливерпулем" 3 января "Сити" еще предстоит сыграть против "Челси", "Эвертона", "Кристал Пэлас", "Лестера и "Саутгемптона", и Силва надеется, что эти матчи помогут его команде укрепить свое лидерство.



"Мы знаем, чего добились в прошлом сезоне. Было очень приятно и удивительно побить все эти рекорды, но сейчас другой сезон, и мы должны постараться снова выиграть Премьер-Лигу против других конкурентов — более сильных конкурентов, как мне кажется. Так что это будет тяжелый сезон для нас".



"На данной стадии прошлого сезона мы имели на два очка больше. В этом сезоне мы уже дважды сыграли вничью, тогда как в прошлом сезоне была только одна ничья к данному моменту. Поэтому я не знаю, выступаем ли мы лучше".



"Думаю, мы в любом случае играем довольно хорошо, и мы просто должны продолжать делать это, забыв о прошлом сезоне".



"Когда ты лидируешь в таблице и побеждаешь почти в каждом матче, команды пытаются разглядеть у тебя слабые места и использовать их".



"Наша задача — совершать как можно меньше ошибок и продолжать выигрывать матчи. Мы должны постараться сделать свой отрыв немного больше в декабре и январе, которые будут очень важными месяцами из-за большого количества матчей".



"Ливерпуль" продолжает побеждать, и это будет очень тяжелый год. Мы понимаем это. Все наш конкуренты выступают лучше, чем они выступили в прошлом году. Но мы должны сосредоточиться на своей игре", — цитирует Силву Daily Mirror.