Пети: "Думаю, "Юнайтед" купил брата Санчеса"

Легенда "Арсенала" Эмманюэль Пети раскритиковал Алексиса Санчеса, пошутив, что "канониры" продали в "Манчестер Юнайтед" не игрока сборной Чили, а его брата-двойника.

Последний раз Санчес выходил в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги еще 3 ноября против "Борнмута", а на вчерашний матч против своего бывшего клуба даже не попал в заявку.



По слухам, 29-летний чилиец глубоко несчастлив на "Олд Траффорд" и хочет поскорее покинуть клуб. Пети считает, что Алексис сам виноват в этой ситуации, погнавшись за большими деньгами.



"Играют игроки, а не тренер. Поэтому, выходя на поле, ты должен играть так, чтобы мог гордиться своей игрой, но первый, кто прячется в "Манчестер Юнайтед", это Алексис Санчес".



"Он хотел уйти из "Арсенала", потому что позарился на предложенную "Юнайтед" зарплату. Теперь он получает гораздо больше денег, но что он сделал за эти девять месяцев? Ничего. Я не вижу его. Думаю, они купили его брата".



"Я понимаю, когда игроки считают, что при достижении определенного уровня заслуживают определенного финансового вознаграждения, но то, что демонстрирует Санчес в "Юнайтед", совершенно неприемлемо", — сообщил Пети Goal.