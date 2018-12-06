Светская хроника за четверг
"Реал" договорился с Эденом Азаром. Иско хочет перейти в "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" нацелен на Дженгиза Ундера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Реал" согласовал условия личного контракта с плеймейкером "Челси" Эденом Азаром и надеется осуществить трансфер после окончания сезона. (Onda Madrid)
"Челси" договаривается о покупке правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая в январе. Отступные по контракту албанца составляют 45 миллионов фунтов, но "синие" надеются сбить цену. (Calciomercato)
Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич, которым интересуются "Челси", "Ливерпуль" и "Сити", не собирается менять клуб в январе. (Daily Express)
Полузащитник "Реала" Иско стал целью для "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма" на зимнее трансферное окно. (The Sun)
Иско сообщил партнерам по "Реалу", что хочет перейти в "Манчестер Сити". (El Chiringuito)
"Тоттенхэм" надеется опередить соседей из "Арсенала" в борьбе за вингера "Ромы" Дженгиза Ундера. Римляне уже отклонили предложение "шпор" в 30 млн. фунтов и хотят за 23-летнего турка в полтора раза больше. (Daily Mirror)
"Арсенал" может предложить 15 млн. фунтов за нападающего "Брюгге" Уэсли Мораеса, который также интересен "Фиорентине" и "Валенсии". (The Sun)
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель не помышляет о переходе в "Манчестер Юнайтед". (Bild)
"Эспаньол" хочет вернуть своего бывшего защитника Эрика Байи из "Юнайтед". (Sport)
"Интер" попытается приобрести защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана в январе, не сумев заполучить соотечественника летом. (Gazzetta dello Sport)
"Рома" заинтересована в нападающем "Вест Хэма" Марко Арнаутовиче. (Leggo)
Голкипер "Бернли" Том Хитон в январе может перебраться в "Астон Виллу". (Daily Mirror)
Японский нападающий "Портимоненси" Сея Накадзима привлек интерес "Вулверхэмптона", "Лестера" и "Саутгемптона". (Daily Mail)
Другое
Разница мячей "Сити" +38 — рекорд для высшего английского чемпионата после 15 первых матчей за последние 125 лет. (Goal)
"Арсенал" предпочел Унаи Эмери, а не Микеля Артету на роль преемника Арсена Венгера, потому что Эмери хвалебно отозвался об имеющихся в команде игроках и не потребовал большой перестройки. (The Telegraph)
Владелец "Ипсвича" Маркус Эванс выставил клуб Чемпионшипа на продажу за 35 млн. фунтов. (The Sun)
Кухня на тренировочной базе "Кристал Пэлас" получила нулевой рейтинг за уровень гигиены. Санитарные инспекторы обнаружили, что в пищеблоке уже несколько месяцев орудуют мыши. (The Guardian)
Болельщик "Ливерпуля" сдержал свое слово и сделал татуировку с именем Дивока Ориги после победного гола бельгийца в дерби против "Эвертона". (Liverpool Echo)
06.12.2018 10:00
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Последние комментарии:
"Интер" попытается приобрести защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана в январе, не сумев заполучить соотечественника летом.
Чьего именно соотечественника, о ком тут, вообще, идет речь? Они же не имели ввиду, что Интернационале является соотечественником игрока Маттео Дармиана, такого же бреда не может быть, не так ли?
Дмухайло, шо ты пишешь, це ж п!зда.
(ответить)
Норм вчера МЮ двух конониров на койку Диаби отправил. Жаль Фелайни скальп у третьего кононира не снял. Как свою сучку за гриву оттаскал.
И традиционная рубрика la verdad/
Независимо от результата матча портовой помойки, портовые обрыганы сосут писюны и горят от того, что их еще и обоссывают.
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скам в 18 очках от первого места и в 14 от последнего, даже не середняк
(ответить)
Короче, если в январе за любые деньги не находят топаря на позицию центр-напа, то пенсы официально становятся середняками уровня гг, а там и до скама не далеко.
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"Ливерпуль выдал лучший старт сезона за всю свою историю"
епануться, команда на одной ноге играет с начала сезона, фартовые не иначе
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Лол, щольще уже на 8 очков от ЛФК. Оперативно))
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Вот чел красавец - по итогам одного рядового матча татуху себе набить. Не то, что местные глоры: "мы-мы".
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Фелла, кстати, отлично так проверил парик гунеру, как с грязной шлюхой поступил...что очень подходит покерным
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Нападающий Том Хитон )
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Новый год еще не начался, а Челси уже трещит по швам и летит в пропасть. Дальше только хуже будет. Азар уходит, результаты ухудшаются, Сарри не спасают сигареты, Канте на новой позиции деградирует, а к Синим никто идти не хочет
Челси уходит в забвение. Судьба Лидса. Шпоры заменят Челси в Топ 4:
М. Корольсити
Портовая помойка
Эмеринал
Шпоренхэм
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Все пизда Челси R.I.P.
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М.Ю. подозрительно высоко находится в таблице.
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