Лучшие моменты матчей 15-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Александр Лакасетт и Маркос Рохо Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 15-го тура Премьер-Лиги.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 931

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Последние комментарии:




  1. red-scauser 06.12.2018 11:01 # red-scauser
    судя по обзору Челси не повезло( играли вроде хорошо, я думаю пенька была на Морате все таки

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  2. denissimo666 06.12.2018 10:40 # denissimo666
    Интересно,чего там Дайч быковал на Клоппа.

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  3. firmino9 06.12.2018 10:32 # firmino9
    Привычная победа Ливерпуля
    Арсенал играет в хороший футбол.
    Почему бы Мю не играть такой футбол как играли с Арсеналом

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  4. naby-keita 06.12.2018 09:48 # naby-keita
    боже какой же Ван Дейк и Алиссон великолепные.
    Надеюсь это только начало для меня в Ливерпуле.

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