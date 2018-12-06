Лучшие моменты матчей 15-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 15-го тура Премьер-Лиги.
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06.12.2018 09:30
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Последние комментарии:
судя по обзору Челси не повезло( играли вроде хорошо, я думаю пенька была на Морате все таки
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Интересно,чего там Дайч быковал на Клоппа.
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Привычная победа Ливерпуля
Арсенал играет в хороший футбол.
Почему бы Мю не играть такой футбол как играли с Арсеналом
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боже какой же Ван Дейк и Алиссон великолепные.
Надеюсь это только начало для меня в Ливерпуле.
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