Почеттино винит сборную Англии в проблемах Триппьера со здоровьем

Главный "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино обвинил сборную Англии в проблемах со здоровьем своего крайнего защитника Кирана Триппьера.

Накануне вечером в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (3:1) Триппьер вернулся на футбольное поле после месяца отсутствия с травмой паха.



Однако ближе к окончанию матча Кирану потребовалась медицинская помощь, в результате чего он был заменен на 87-й минуте. По мнению Почеттино, его подопечный все еще страдает от того, что тренерский штаб сборной Англии не проявил должной осторожности во время ЧМ-2018.



"Это та же проблема, что впервые возникла у него на Чемпионате Мира. Помните полуфинал с Хорватией, когда он ушел с поля? Спустя три дня после того матча он сыграл против Бельгии, и это оказало свой эффект. Теперь ему приходится расплачиваться".



"Ситуация такова, что сегодня поле было не в идеальном состоянии, а когда поле отличается, от этого страдают паховые мышцы. Нам нужно быть осторожнее с ним, однако эта проблема еще долго будет его беспокоить".



"Когда речь идет о пахе, это всегда сложная область, но я не думаю, что его травма серьезна. Он должен принять ситуацию и иногда играть через боль", — цитирует Почеттино Daily Mail.