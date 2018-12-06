Неймар открыт к переезду в Премьер-Лигу
Нападающий ПСЖ Неймар признался, что у него есть амбиции однажды попробовать себя в Премьер-Лиге.
В 2017 году ПСЖ сделал Неймара самым дорогим футболистом в мире, заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов в качестве компенсации. 26-летний бразилец великолепно проводит этот сезон, забив 15 голов с учетом всех соревнований.
Однако Неймар не исключает, что в будущем покинет Париж ради нового опыта. Нападающего, которым в предыдущие годы интересовались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", привлекает блеск Премьер-Лиги.
Премьер-Лига — это большое соревнование, одно из лучших в мире. Никогда не знаешь, что случится завтра, но я убежден, что каждый великий игрок должен поиграть в Премьер-Лиге на какой-нибудь стадии своей карьеры", — цитирует Неймара Goal.
06.12.2018 08:00
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Последние комментарии:
Играя в апл,матч с ним был бы не 90+3,а 90+10 мин
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верно мыслит , не то что нандролоновый карлик
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Играй бы он вчера против Бернли он бы закончил карьеру.
Тонко он, кстати, поссал на Месси.
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Сломают в первый же день
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