Неймар открыт к переезду в Премьер-Лигу

Неймар Нападающий ПСЖ Неймар признался, что у него есть амбиции однажды попробовать себя в Премьер-Лиге.

В 2017 году ПСЖ сделал Неймара самым дорогим футболистом в мире, заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов в качестве компенсации. 26-летний бразилец великолепно проводит этот сезон, забив 15 голов с учетом всех соревнований.

Однако Неймар не исключает, что в будущем покинет Париж ради нового опыта. Нападающего, которым в предыдущие годы интересовались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", привлекает блеск Премьер-Лиги.

Премьер-Лига — это большое соревнование, одно из лучших в мире. Никогда не знаешь, что случится завтра, но я убежден, что каждый великий игрок должен поиграть в Премьер-Лиге на какой-нибудь стадии своей карьеры", — цитирует Неймара Goal.


Метки Неймар, Премьер-Лига, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 08:00

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  1. seregaball 06.12.2018 09:14 # seregaball
    Играя в апл,матч с ним был бы не 90+3,а 90+10 мин

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  2. vals1702 06.12.2018 09:04 # vals1702
    верно мыслит , не то что нандролоновый карлик

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  3. mikkiynwa 06.12.2018 08:11 # mikkiynwa
    Играй бы он вчера против Бернли он бы закончил карьеру.

    Тонко он, кстати, поссал на Месси.

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  4. rassl 06.12.2018 08:01 # rassl
    Сломают в первый же день

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