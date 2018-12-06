Неймар открыт к переезду в Премьер-Лигу

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что у него есть амбиции однажды попробовать себя в Премьер-Лиге.

В 2017 году ПСЖ сделал Неймара самым дорогим футболистом в мире, заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов в качестве компенсации. 26-летний бразилец великолепно проводит этот сезон, забив 15 голов с учетом всех соревнований.



Однако Неймар не исключает, что в будущем покинет Париж ради нового опыта. Нападающего, которым в предыдущие годы интересовались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", привлекает блеск Премьер-Лиги.



Премьер-Лига — это большое соревнование, одно из лучших в мире. Никогда не знаешь, что случится завтра, но я убежден, что каждый великий игрок должен поиграть в Премьер-Лиге на какой-нибудь стадии своей карьеры", — цитирует Неймара Goal.