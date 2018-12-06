Эмери: "Арсенал" был ближе к победе, чем "Юнайтед"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда была ближе к победе в матче против "Манчестер Юнайтед", чем соперник.

Накануне вечером "канониры" были очень близки к тому, чтобы одержать свою первую победу на "Олд Траффорд" с 2006 года. "Арсенал" дважды вел в счете, но "Юнайтед" оба раза легко восстанавливал равновесие.



Ничья 2:2 произвела хорошее впечатление на Эмери в плане игры, однако у Унаи остались сожаления в плане результата.



"Я очень горжусь тем, как мы трудились и реагировали на различные ситуации на протяжении 90 минут. Когда ты выигрываешь, это всегда приятно, но они очень быстро сравнивали счет. Тем не менее, после двух их голов мы сохранили контроль над игрой".



"Во втором тайме наши игроки упорно искали способ одержать победу. Думаю, мы были близки к этому, ближе соперника, но Давид Де Хеа совершил два или три хороших сейва и не позволил случиться третьему голу", — цитирует Эмери Sky Sports.