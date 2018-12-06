Клопп недоволен агрессивной манерой игры "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал "Бернли" за чересчур агрессивную и опасную манеру игры.

Тяжелейший выезд на "Терф Мур" обернулся для "красных" не только победой 1:3, но и травмой защитника Джо Гомеса, которому досталось по лодыжке после жесткой игры со стороны Эшли Вествуда.



Клопп остался недоволен тем, что рефери не реагировал на столь опасную игру, хотя по ходу матча Юрген жаловался на это четвертому арбитру Майку Дину.



"Когда игроки стелятся подобным образом в подкате, это может быть опасно из-за скорости, с которой они это делают. Кто-нибудь должен сказать им перестать это делать".



"Я обратил на это внимание еще после первого единоборства — не помню, кто там вступил в борьбу, но игрок прокатился пять-шесть метров, добрался до мяча, и каждому это понравилось. Я сказал рефери: "Это не фол, но, пожалуйста, скажи им, что нельзя делать такие вещи".



"Прошли те времена, когда ты мог броситься в подкат, находясь в пяти-шести метрах. Такие единоборства не имеют оправданий. Ты можешь добраться до мяча, но это как в боулинге — игрока ты утащишь за собой".



"Это происходило пять или шесть раз, каждому это нравилось, но теперь Джо травмировал и едва ли отделается легко".



"Бернли" хотел быть агрессивным. Агрессия — часть игры. Но всего должно быть в меру, и кто-нибудь должен сказать тебе: "Будь осторожен".



"Кто-нибудь должен был сказать тебе перестать это делать. Соверши еще два шага и вступай в обычное единоборство. Не нужно бросаться в подкат за пять метров до игрока, рискуя, лишь потому, что трава мокрая. Это не было умышленным, но это было".



"Парню с мячом может не повезти, как не повезло Джо Гомесу. Думаю, рефери должен был убедиться, чтобы подобные вещи не происходили постоянно. Этого не должно быть. Давайте играть в футбол", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.