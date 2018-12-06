Моуриньо: "Мы забили четыре гола"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отметил настрой своей команды на матч против "Арсенала", но потребовал от подопечных перестать "выстреливать себе в ногу".

Дважды уступая по ходу матча на "Олд Траффорд", подопечные Моуриньо в итоге сыграли вничью — 2:2. При этом у Жозе осталось ощущение, что его команда заслуживала все три очка, ведь свой первый мяч "красные дьяволы" пропустили после ошибки Давида Де Хеа, а второй стал автоголом Маркоса Рохо.



"Мы забили четыре гола, и мы сыграли 2:2. Но даже забив четыре гола и показав такую хорошую игру, мы все равно всегда выстреливаем себе в ногу".



"Иногда мы промахиваемся перед пустыми воротами, в других случаях совершаем оборонительные ошибки, но всякий раз демонстрируем великолепный настрой и хорошую игру".



"У меня есть ощущение, что мы играли против команды, которая проводит свой лучший период в сезоне, и у них все получается. Мы же были командой с обилием проблем, и в дополнение ко всем этим проблемам мы выстреливаем себе в ногу".



"Мы демонстрируем очень хорошую игру, но совершаем ошибки, за которые нас наказывают. Сколько шансов мы имеем в начале своих матчей? Но мы почти всегда не забиваем, зато сопернику неведомым образом удается повести 1:0".



"Так постоянно происходит, и кажется, это следствие наших ошибок. Однако зачастую я не испытываю разочарования от того, как мы играем. Сегодня я разочарован результатом, но каждый продемонстрировал великолепный настрой", — цитирует Моуриньо Evening Standard.