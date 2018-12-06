Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что защитник Роб Холдинг получил "большую травму колена" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" накануне вечером был завершен для Холдинга за девять минут до окончания первого тайма, когда Роб сошелся в единоборстве с Маркусом Рэшфордом.



Теперь "канониры" рискуют надолго лишиться 23-летнего англичанина. К счастью, прогнозы относительно полузащитника Аарона Рэмси, которому также потребовалась вынужденная замена, гораздо лучше.



"Это худшая новость вечера. Нам нужно дождаться вердикта доктора, но Роб мог получить большую травму колена".



"Травма Аарона Рэмси незначительна. Несмотря на две этих травмы, каждый игрок демонстрировал самоотдачу и характер, даже в сложные периоды матча", — цитирует Эмери Sky Sports.