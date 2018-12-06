"Ливерпуль" потерял Джо Гомеса с травмой лодыжки
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Джо Гомес выбыл из строя с травмой лодыжки.
Сыграв все 90 минут мерсисайдского дерби против "Эвертона" в воскресенье, спустя три дня 21-летний Гомес вышел в стартовом составе "красных" на выездной матч с "Бернли", но еще в середине первого тайма был вынужденно заменен.
В ближайшие докторам предстоит установить, насколько серьезно повреждение, однако Клопп опасается, что возвращение Джо не получится быстрым.
"Это его лодыжка. Джо травмирован и вряд ли легко отделается. Но нам еще предстоит посмотреть, пока же мы не знаем. Мы отправили его домой", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.12.2018 02:00
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Последние комментарии:
пусть сгниет в лазарете
Зы надеюсь еще кресты порвет
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мог бы и поберечь его, и так играет в каждом матче на месте цз и пз, пи3дец
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