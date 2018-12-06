Сарри: "Пропустили и внезапно стали другой командой"
После поражения 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона" главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что игра его команды развалилась после первого гола соперника.
Быстро открыв счет при помощи рикошета в матче на "Молинью", подопечные Сарри принялись искать второй гол, однако в этом не преуспели, а на исходе часа игрового времени позволили "волкам" сравнять счет.
Спустя четыре минуты хозяева забили еще один гол и без особых проблем довели дело до победы, что вызывает большое беспокойство у Сарри.
"Конечно, я расстроен. Думаю, мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы могли прикончить интригу в матче".
"Внезапно мы пропустили гол и перестали быть собой. Мне очень сложно понять, почему так произошло. У нас было время, чтобы выиграть матч. Я не понимаю нашей реакции".
"Я не знаю, заслуживали ли мы пенальти. В первые 10 минут второго тайма мы имели пять голевых возможностей, поэтому я не хочу заострять внимание на эпизоде с возможным пенальти".
"Мы хорошо играл 55 минут, а затем внезапно стали другой командой".
"В Италии я проиграл чемпионат с 91 очком, поэтому я знаю, что ты в каждом матче должен брать максимум очков", — сообщил Сарри BBC.
06.12.2018 01:35
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Последние комментарии:
Два поражения подряд. Сильно =)
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Сарри на фотке как будто на бутылке.
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Уже месяц играют как говно, а оказывается только последние полчаса.
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Канте в опорку!
До чего же упрямый итальяшка.
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Вот и я о том же. До пропущенных голов играли хорошо, а потом резко всё куда-то пропало.
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топарь
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