Сарри: "Пропустили и внезапно стали другой командой"

После поражения 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона" главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что игра его команды развалилась после первого гола соперника.

Быстро открыв счет при помощи рикошета в матче на "Молинью", подопечные Сарри принялись искать второй гол, однако в этом не преуспели, а на исходе часа игрового времени позволили "волкам" сравнять счет.



Спустя четыре минуты хозяева забили еще один гол и без особых проблем довели дело до победы, что вызывает большое беспокойство у Сарри.



"Конечно, я расстроен. Думаю, мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы могли прикончить интригу в матче".



"Внезапно мы пропустили гол и перестали быть собой. Мне очень сложно понять, почему так произошло. У нас было время, чтобы выиграть матч. Я не понимаю нашей реакции".



"Я не знаю, заслуживали ли мы пенальти. В первые 10 минут второго тайма мы имели пять голевых возможностей, поэтому я не хочу заострять внимание на эпизоде с возможным пенальти".



"Мы хорошо играл 55 минут, а затем внезапно стали другой командой".



"В Италии я проиграл чемпионат с 91 очком, поэтому я знаю, что ты в каждом матче должен брать максимум очков", — сообщил Сарри BBC.