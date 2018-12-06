Сарри: "Пропустили и внезапно стали другой командой"

Маурицио Сарри После поражения 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона" главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал, что игра его команды развалилась после первого гола соперника.

Быстро открыв счет при помощи рикошета в матче на "Молинью", подопечные Сарри принялись искать второй гол, однако в этом не преуспели, а на исходе часа игрового времени позволили "волкам" сравнять счет.

Спустя четыре минуты хозяева забили еще один гол и без особых проблем довели дело до победы, что вызывает большое беспокойство у Сарри.

"Конечно, я расстроен. Думаю, мы играли очень хорошо в первом тайме. Мы могли прикончить интригу в матче".

"Внезапно мы пропустили гол и перестали быть собой. Мне очень сложно понять, почему так произошло. У нас было время, чтобы выиграть матч. Я не понимаю нашей реакции".

"Я не знаю, заслуживали ли мы пенальти. В первые 10 минут второго тайма мы имели пять голевых возможностей, поэтому я не хочу заострять внимание на эпизоде с возможным пенальти".

"Мы хорошо играл 55 минут, а затем внезапно стали другой командой".

"В Италии я проиграл чемпионат с 91 очком, поэтому я знаю, что ты в каждом матче должен брать максимум очков", — сообщил Сарри BBC.


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 01:35

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  1. redwhitegun 06.12.2018 01:58 # redwhitegun
    Два поражения подряд. Сильно =)

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  2. skychnie-oboi 06.12.2018 01:47 # skychnie-oboi
    Сарри на фотке как будто на бутылке.

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  3. role-playin 06.12.2018 01:40 # role-playin
    Уже месяц играют как говно, а оказывается только последние полчаса.

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  4. brown-ale 06.12.2018 01:39 # brown-ale
    Канте в опорку!
    До чего же упрямый итальяшка.

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  5. ccchelsea 06.12.2018 01:37 # ccchelsea
    Вот и я о том же. До пропущенных голов играли хорошо, а потом резко всё куда-то пропало.

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  6. electric 06.12.2018 01:36 # electric
    топарь

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