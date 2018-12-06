"Тоттенхэм" вернулся в топ-4, уверенно разобравшись с "Саутгемптоном"
"Тоттенхэм" одержал дежурную победу над обезглавленным "Саутгемптоном" со счетом 3:1, благодаря чему вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял половину полевых игроков после поражения 4:2 в дерби от "Арсенала". Свой шанс получили Тоби Алдервейрелд, Киран Триппьер, Данни Роуз, Харри Уинкс и Лукас Моура.
Временщик "святых" Келвин Дэвис доверил место в старте Мэтту Таргетту, Стивену Дэвису, Джеймсу Уорд-Проузу и Маноло Габбиадини.
"Тоттенхэм" мощно стартовал, и уже в самом начале матча Сон Хен Мин пробил в основание штанги. А на девятой минуте Харри Кейн на ближней штанге подправил в ворота прострел Триппьера — 1:0.
Затем "шпоры" позволили себе расслабиться, но в начале второго тайма все-таки довели начатое до конца. Голы Лукаса Моуры и Сона сняли интригу насчет исхода матча — 3:0.
Когда уже шло компенсированное время "Саутгемптон" использовал один из нескольких своих моментов. Это появившийся на замену Чарли Остин все-таки переиграл Уго Льориса — 3:1.
"Тоттенхэм" одержал достаточно дежурную победу над аутсайдером, реабилитировавшись за проигрыл в дерби с "Арсеналом". "Саутгемптон" же потерпел уже свое шестое поражение в 11 последних матчах Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче
06.12.2018 01:10
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Что там в четверку. Сразу на третье. Спасибо волкам.
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Тихо так незаметно в четверку залезли
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Эти пидоры под шумок очки набирают
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