"Тоттенхэм" вернулся в топ-4, уверенно разобравшись с "Саутгемптоном"

"Тоттенхэм" одержал дежурную победу над обезглавленным "Саутгемптоном" со счетом 3:1, благодаря чему вернулся в топ-4 Премьер-Лиги.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял половину полевых игроков после поражения 4:2 в дерби от "Арсенала". Свой шанс получили Тоби Алдервейрелд, Киран Триппьер, Данни Роуз, Харри Уинкс и Лукас Моура.



Временщик "святых" Келвин Дэвис доверил место в старте Мэтту Таргетту, Стивену Дэвису, Джеймсу Уорд-Проузу и Маноло Габбиадини.



"Тоттенхэм" мощно стартовал, и уже в самом начале матча Сон Хен Мин пробил в основание штанги. А на девятой минуте Харри Кейн на ближней штанге подправил в ворота прострел Триппьера — 1:0.



Затем "шпоры" позволили себе расслабиться, но в начале второго тайма все-таки довели начатое до конца. Голы Лукаса Моуры и Сона сняли интригу насчет исхода матча — 3:0.



Когда уже шло компенсированное время "Саутгемптон" использовал один из нескольких своих моментов. Это появившийся на замену Чарли Остин все-таки переиграл Уго Льориса — 3:1.



"Тоттенхэм" одержал достаточно дежурную победу над аутсайдером, реабилитировавшись за проигрыл в дерби с "Арсеналом". "Саутгемптон" же потерпел уже свое шестое поражение в 11 последних матчах Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче