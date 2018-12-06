"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли в увлекательную ничью

Сыграв потрясающий по зрелищности и накалу страстей матч, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" разошлись миром — 2:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неожиданно оставил в запасе Поля Погба и Ромелу Лукаку. Вместо них вышли Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Линию обороны освежили выздоровевшие Крис Смоллинг и Эрик Байи, а также Маркос Рохо, Маттео Дармиан и Диогу Далот.



У "канониров" произошло только две перестановки в старте относительно дерби Северного Лондона. Маттео Гендузи и Аарон Рэмси появились вместо Гранита Джаки и Генриха Мхитаряна.



Первое подобие опасного момента возникло на пятой минуте, когда Маркус Рэшфорд нанес удар из-за пределов штрафной площади. Голкипер "Арсенала" Бернд Лено намертво забрал мяч.



Вскоре пробить с дистанции попробовал Мартиаль — результат тот же. Начальная стадия матча осталась за хозяевами, однако затем "Арсенал" активизировался и принялся искать разрезающими передачами своих игроков атаки.



На 26-й минуте Шкодран Мустафи нанес удар головой с отскоком от газона. Давид Де Хеа не смог сразу же забрать мяч, и тот пересек линию ворот, прежде чем был вынесен подальше Андером Эррерой — 1:0.



Ответ "Юнайтед" последовал спустя четыре минуты. Лено блестяще отразил удар со штрафного, однако атака "дьяволов" продолжилась, и после короткой передачи партнера от лицевой Мартиаль поразил цель с линии вратарской — 1:1.



После обмена голами в игре вскипели страсти, хозяева стали провоцировать "Арсенал" на грубость, заставив рефери Андре Марринера предъявить уйму желтых карточек. В результате такой игры Роб Холдинг и Рэмси получили травмы и были заменены.



С началом второго тайма "дьяволы" прибрали инициативу и перестали проваливаться в обороне, однако вскоре "канониры" пришли в себя и снова принялись атаковать.



На 68-й минуте Рохо потерял мяч на своей половине поля, а затем, пытаясь исправиться, в отчаянном прыжке бросился под Александра Лакасетта и помог тому поразить ворота — 1:2.



На сей раз хозяева отыгрались еще быстрее — менее чем через минуту. Сеад Колашинац и Мустафи не разобрались у своих ворот, позволив Лингарду протолкнуть мяч в сетку — 2:2.



После двух этих голов темп возрос до предела. "Арсенал" был очень хорош в этот период, заставив Де Хеа совершить два классных сейва, но затем "Юнайтед" погасил страсти и в концовке матча выглядел чуть хладнокровнее.



К победе стремились обе команды, не задерживаясь в центре поля, однако чаша весов осталась в состоянии равновесия.



"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли роскошный матч, подарив 90 увлекательных минут зрителям. Однако ничья не позволила первым подняться с восьмого места, а вторых отодвинула за пределы топ-4.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче