"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли в увлекательную ничью
Сыграв потрясающий по зрелищности и накалу страстей матч, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" разошлись миром — 2:2.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неожиданно оставил в запасе Поля Погба и Ромелу Лукаку. Вместо них вышли Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Линию обороны освежили выздоровевшие Крис Смоллинг и Эрик Байи, а также Маркос Рохо, Маттео Дармиан и Диогу Далот.
У "канониров" произошло только две перестановки в старте относительно дерби Северного Лондона. Маттео Гендузи и Аарон Рэмси появились вместо Гранита Джаки и Генриха Мхитаряна.
Первое подобие опасного момента возникло на пятой минуте, когда Маркус Рэшфорд нанес удар из-за пределов штрафной площади. Голкипер "Арсенала" Бернд Лено намертво забрал мяч.
Вскоре пробить с дистанции попробовал Мартиаль — результат тот же. Начальная стадия матча осталась за хозяевами, однако затем "Арсенал" активизировался и принялся искать разрезающими передачами своих игроков атаки.
На 26-й минуте Шкодран Мустафи нанес удар головой с отскоком от газона. Давид Де Хеа не смог сразу же забрать мяч, и тот пересек линию ворот, прежде чем был вынесен подальше Андером Эррерой — 1:0.
Ответ "Юнайтед" последовал спустя четыре минуты. Лено блестяще отразил удар со штрафного, однако атака "дьяволов" продолжилась, и после короткой передачи партнера от лицевой Мартиаль поразил цель с линии вратарской — 1:1.
После обмена голами в игре вскипели страсти, хозяева стали провоцировать "Арсенал" на грубость, заставив рефери Андре Марринера предъявить уйму желтых карточек. В результате такой игры Роб Холдинг и Рэмси получили травмы и были заменены.
С началом второго тайма "дьяволы" прибрали инициативу и перестали проваливаться в обороне, однако вскоре "канониры" пришли в себя и снова принялись атаковать.
На 68-й минуте Рохо потерял мяч на своей половине поля, а затем, пытаясь исправиться, в отчаянном прыжке бросился под Александра Лакасетта и помог тому поразить ворота — 1:2.
На сей раз хозяева отыгрались еще быстрее — менее чем через минуту. Сеад Колашинац и Мустафи не разобрались у своих ворот, позволив Лингарду протолкнуть мяч в сетку — 2:2.
После двух этих голов темп возрос до предела. "Арсенал" был очень хорош в этот период, заставив Де Хеа совершить два классных сейва, но затем "Юнайтед" погасил страсти и в концовке матча выглядел чуть хладнокровнее.
К победе стремились обе команды, не задерживаясь в центре поля, однако чаша весов осталась в состоянии равновесия.
"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли роскошный матч, подарив 90 увлекательных минут зрителям. Однако ничья не позволила первым подняться с восьмого места, а вторых отодвинула за пределы топ-4.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
06.12.2018 01:00
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Последние комментарии:
1 Манчестер Сити 15 41
КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!
портовые обрыганы на страпоне !!!
(ответить)
Чмоур играет во все что угодно кроме футбола. Какая то смесь регби и глиномесива. Поломали пол состава себе, теперь Арсу. Дисквалифицируйте уже эту помойку в Чемпионшип на пару лет.
(ответить)
Даже в кризисе Челси выиграет какой-то трофей а лузерка в лучшие годы нет)))
(ответить)
Модераторы, ЕСЛИ ЧТО у вас ошибка, заходишь в результаты матча, а там Александр забил, но засчитали на сайте премьер-лиги, что автогол. Вот источник https://www.premierleague.com/match/38452
(ответить)
ребят, что по вашему пизже, выиграть ле или проебать финал лч?
(ответить)
Удачно лысый шарлатан в АПЛ заскочил, когда все соперники в жутком кризисе:
Лфц с невероятным потугами залез на второе место впервые за многие годы, но это потолок,
Челси с Ареналом стали клубами уровня ЛЕ,
МЮ почти борется за выживание.
А ведь приди он в АПЛ вместо Баварии - плакали бы его "рекорды", как ни крути, Моур и Философ не дадут соврать.
А при Анчи и САФе вообще боялся в сторону Англии смотреть. Ай да шарлатан лысый.
(ответить)
Жёсткий спад начался, или кризис никуда не ушел...состав очень слаб, точнее некоторые позиции, мората, сеск аут, надо уже понять что сейчас испанцы не те чтобы их покупать, шлак один...ну да пох, в 5 ее точно будем, сити нам отдаст путевочку в лч)
(ответить)
• «Манчестер Сити» идет по чемпионскому графику и по набору очков на отрезке в 15 туров опережает тот самый «Арсенал» Арсена Венгера, который закончил сезон без поражений, но уступает себе самому образца прошлого сезона.
Однако, если «Сити» продолжит набирать очки с таким же успехом, что и за прошедшие 15 туров, то вполне может побить свой, казалось бы вековой рекорд, установленный в прошлом сезоне (100 очков) и набрать на 4 очка больше - 104.
КОРОЛИ !!!
(ответить)
7 Борнмут 15 23
8 Манчестер Юнайтед 15 23
Состав на 50 миллионов против состава на 500. Если нет разницы, зачем платить больше?
(ответить)
Ливерпуль единственный кто преследует крыс из голубой части помойки
(ответить)
В этом матча должна была быть красная. Как минимум одна.
(ответить)
Чувак , можешь пару дней поорать , что Юнайтед на страпоне? Заранее спасибо)
(ответить)
Как думаете , если у Сити снять 10 очков, Ливерпуль станет чемпионом?)
(ответить)
Маур топ!
(ответить)
подведем итоги. 18 очков отставания от 1 места. 8 очков от 4го. -1 разница мячей за 15 туров. крестовый поход в топ-4 за три матча обернулся 3 очками в сумме.
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мне вот интересно, в абсолютно каждой игре Феллайни хyярит игроков локтями со всей дури и почти каждый раз ему даже желтую не дают.
не понимаю этого, уже все 100 раз видели, а он так ходит и продолжает.
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Рубилово было знатным. Матч интересным. Могли проиграть. Арсенал был хорош. Из позитива в игре МЮ могу выделить лишь желание и боевой дух.
Ну и как обычно Рохо привёз, Де Хеа - лучший.
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Чегоэто в конце матча Пуделя освистывал весь стадион?
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Великие команды решили остаться великими и сыграли в ничью.
Впереди долгий путь, но у этих команд сил достаточно чтобы стать героями и завоевать золото! Посмотрим кто будет сильнее!!
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забавно читать гунеров про упущенную победу и изи катку все такое, учитывая что 2 гола им мю и подарил.
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