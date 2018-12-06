"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"
"Ливерпуль" не позволил "Манчестер Сити" уйти в отрыв, проявив характер и добыв победу в гостях у "Бернли" — 1:3.
Наставник "бордовых" Шон Дайч отреагировал на поражение 2:0 от "Кристал Пэлас", бросив в бой Джеймса Тарковски, Фила Бардсли, Робби Брэйди, Эшли Вествуда и Эшли Барнса.
Рулевой "красных" Юрген Клопп произвел аж семь изменений в составе после мерсисайдского дерби — уцелели лишь Алиссон, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк и Джердан Шакири.
"Ливерпуль" выглядел очень пассивно и неряшливо в начале матча, вдобавок потеряв с травмой Джо Гомеса. Конечно, гости традиционно много владели мячом, но своих нападающих передачами не снабжали.
"Бернли" за первый тайм ни разу не попал в створ, но атаковал довольно остро. Хозяева отметились несколькими опасными ударами, а Барнс даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.
В начале второго тайма Наби Кейта взбодрил заскучавшую публику, отважившись на удар с дистанции. Голкипер "бордовых" Джо Харт в прыжке перевел мяч в штангу.
А на 54-й минуте счет был открыт — причем хозяевами. Алиссон не смог зафиксировать мяч внизу после розыгрыша углового у своих ворот, и Джеку Корку посчастливилось сыграть на отскоке — 1:0.
Такое развитие событий совершенно не входило в планы гостей. "Ливерпуль" активизировался, и на 62-й минуте Джеймс Милнер бильярдным ударом с дистанции поразил нижний угол ворот — 1:1.
Пощечина в виде гола Корка продолжала действовать и на 69-й минуте подстегнула "красных" ко второму голу. Ван Дейк дотянулся до мяча после заброса со штрафного, в касание прострелив на вышедшего на замену Роберто Фирмино, а тот лишь подставил ногу — 1:2.
В концовке матча хозяева пошли ва-банк, но лишь нарвались на контратаку, которую завершил Шакири — 1:3.
"Ливерпулю" пришлось попотеть и понервничать, чтобы одержать эту победу. Тем не менее, "красные" проявили характер и снова сделали результат при невыразительной игре.
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
06.12.2018 00:50
Просмотров: 1145
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Первый тайм просто нудятина, во втором пока не забили, начали играть. Милли молотком, просто МОМ. ВВД 9 балов. ТАА можно плюсануть за штрафной навес, но не все навесы доходили до логического завершения. Беккер молодчик, в пропушенном голешнике его грех винить.
Морено не впечатлил.
В принципе заслуженная победа, едем дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/67155/?c=1#c6762884
(ответить)
ПОЛНАЯ ХУЕТА А НЕ ИГРА НА УРОВНЕ ЧЕМПИОНШИПА
(ответить)
напоминает сезон когда сити юнайтед преследовал, а потом сами знаете чем закончилось)
(ответить)
Красных с заслуженной победой! Второй тайм норм отработали, но не надо забывать, что это всего лишь второй клуб с конца таблицы. Не понимаю радости от игры Кейта, второй тайм отыграл намного лучше, но всё равно далеко не топарь. Практики, да и по-моему физики, ему не хватает, надо почаще выпускать.
(ответить)
Гомеза скорейщего выздоровления. Без него, Виргуше будет тяжко одному сдерживать соперников. Матип и Доврен не уровень
(ответить)
На характере вытащили
(ответить)
Потеря Гомеса в середине первого тайма может вскоре выйти боком для ЛФК. Полузащита в первом тайме играла не очень активно, Хендерсон тормозил атаки и было мало движения в целом. Во втором добавили Милнер и Кейта и дождавшись гола Бернли, наконец, задвигались. Салах с Фирмино добавили класса атаке. Ван Дейк хорош, Матип и Шакири отыграли неплохо. Арнольд и Ориги немало ошибались. Старриджа в основе лучше не выпускать. Снова есть результат, а играли по большому счету, только полтайма.
(ответить)
Красная армия
(ответить)
kukuruzzo
со страпоном в заднице, но на фапле
Источник: http://fapl.ru/posts/67155/?c=1
(ответить)
МС наши сучки.Ну что ты будешь делать)).Все время чувствуют дискомфорт сзади.))
(ответить)
Приятно все)
(ответить)
красные петухи писоют какают попердывают пытаясь выдержать чемпионский темп. тем эпичнее будет слив борьбы за титул, хотя эпичнее того как это сделала членодевка жерардинья придумать уже сложно.
а скауз сапортин скам на фапле с залитыми мочей глазами чтото пиздит про второе место без напряга лол
Источник: http://fapl.ru/users/chebrec/
(ответить)
Вообще норм отбегали. Особенно второй тайм был вообще прямо как олдскульный, прошлогодний лфк.
Милли/ввд в кэпы, Алисон невероятен, Кейта радовал.
Юнва, и основа в большинстве отдохнула и 3 очка с этими ебучими регбистами затащили. Гомеза жаль, кажись это чот серьезное, здоровья.
(ответить)
о ливерка молодцы, не дают нам расслабиться
(ответить)
со страпоном в заднице, но в гонке.
(ответить)
В гонке
(ответить)
Если честно, то отскок. Бернли был ужасен, ЛФК не лучше.
Понравился Кейта. Алиссон топ. Создаём видимость борьбы.
(ответить)
Лучшие. При самом мощном сити за всю историю, навязывают им борьбу.
Лучшие.
(ответить)
Просто т о п а р и
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий