"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"

Роберто Фирмино и Джердан Шакири "Ливерпуль" не позволил "Манчестер Сити" уйти в отрыв, проявив характер и добыв победу в гостях у "Бернли" — 1:3.

Наставник "бордовых" Шон Дайч отреагировал на поражение 2:0 от "Кристал Пэлас", бросив в бой Джеймса Тарковски, Фила Бардсли, Робби Брэйди, Эшли Вествуда и Эшли Барнса.

Рулевой "красных" Юрген Клопп произвел аж семь изменений в составе после мерсисайдского дерби — уцелели лишь Алиссон, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк и Джердан Шакири.

"Ливерпуль" выглядел очень пассивно и неряшливо в начале матча, вдобавок потеряв с травмой Джо Гомеса. Конечно, гости традиционно много владели мячом, но своих нападающих передачами не снабжали.

"Бернли" за первый тайм ни разу не попал в створ, но атаковал довольно остро. Хозяева отметились несколькими опасными ударами, а Барнс даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.

В начале второго тайма Наби Кейта взбодрил заскучавшую публику, отважившись на удар с дистанции. Голкипер "бордовых" Джо Харт в прыжке перевел мяч в штангу.

А на 54-й минуте счет был открыт — причем хозяевами. Алиссон не смог зафиксировать мяч внизу после розыгрыша углового у своих ворот, и Джеку Корку посчастливилось сыграть на отскоке — 1:0.

Такое развитие событий совершенно не входило в планы гостей. "Ливерпуль" активизировался, и на 62-й минуте Джеймс Милнер бильярдным ударом с дистанции поразил нижний угол ворот — 1:1.

Пощечина в виде гола Корка продолжала действовать и на 69-й минуте подстегнула "красных" ко второму голу. Ван Дейк дотянулся до мяча после заброса со штрафного, в касание прострелив на вышедшего на замену Роберто Фирмино, а тот лишь подставил ногу — 1:2.

В концовке матча хозяева пошли ва-банк, но лишь нарвались на контратаку, которую завершил Шакири — 1:3.

"Ливерпулю" пришлось попотеть и понервничать, чтобы одержать эту победу. Тем не менее, "красные" проявили характер и снова сделали результат при невыразительной игре.

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 00:50

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Последние комментарии:




  1. girasimus 06.12.2018 01:14 # girasimus
    Первый тайм просто нудятина, во втором пока не забили, начали играть. Милли молотком, просто МОМ. ВВД 9 балов. ТАА можно плюсануть за штрафной навес, но не все навесы доходили до логического завершения. Беккер молодчик, в пропушенном голешнике его грех винить.
    Морено не впечатлил.
    В принципе заслуженная победа, едем дальше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67155/?c=1#c6762884

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  2. only--liverpool 06.12.2018 01:05 # only--liverpool
    ПОЛНАЯ ХУЕТА А НЕ ИГРА НА УРОВНЕ ЧЕМПИОНШИПА

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  3. dannylucker 06.12.2018 01:02 # dannylucker
    напоминает сезон когда сити юнайтед преследовал, а потом сами знаете чем закончилось)

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  4. sausage 06.12.2018 01:01 # sausage
    Красных с заслуженной победой! Второй тайм норм отработали, но не надо забывать, что это всего лишь второй клуб с конца таблицы. Не понимаю радости от игры Кейта, второй тайм отыграл намного лучше, но всё равно далеко не топарь. Практики, да и по-моему физики, ему не хватает, надо почаще выпускать.

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  5. beatles-red 06.12.2018 01:00 # beatles-red
    Гомеза скорейщего выздоровления. Без него, Виргуше будет тяжко одному сдерживать соперников. Матип и Доврен не уровень

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  6. firmino9 06.12.2018 00:58 # firmino9
    На характере вытащили

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  7. redspool 06.12.2018 00:58 # redspool
    Потеря Гомеса в середине первого тайма может вскоре выйти боком для ЛФК. Полузащита в первом тайме играла не очень активно, Хендерсон тормозил атаки и было мало движения в целом. Во втором добавили Милнер и Кейта и дождавшись гола Бернли, наконец, задвигались. Салах с Фирмино добавили класса атаке. Ван Дейк хорош, Матип и Шакири отыграли неплохо. Арнольд и Ориги немало ошибались. Старриджа в основе лучше не выпускать. Снова есть результат, а играли по большому счету, только полтайма.

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  8. chronicle 06.12.2018 00:58 # chronicle
    Красная армия

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  9. fowler9 06.12.2018 00:57 # fowler9
    kukuruzzo

    со страпоном в заднице, но на фапле

    Источник: http://fapl.ru/posts/67155/?c=1

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  10. skychnie-oboi 06.12.2018 00:57 # skychnie-oboi
    МС наши сучки.Ну что ты будешь делать)).Все время чувствуют дискомфорт сзади.))

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  11. iskander8sg 06.12.2018 00:56 # iskander8sg
    Приятно все)

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  12. chebrec 06.12.2018 00:55 # chebrec
    красные петухи писоют какают попердывают пытаясь выдержать чемпионский темп. тем эпичнее будет слив борьбы за титул, хотя эпичнее того как это сделала членодевка жерардинья придумать уже сложно.

    а скауз сапортин скам на фапле с залитыми мочей глазами чтото пиздит про второе место без напряга лол

    Источник: http://fapl.ru/users/chebrec/

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  13. gerrard08 06.12.2018 00:55 # gerrard08
    Вообще норм отбегали. Особенно второй тайм был вообще прямо как олдскульный, прошлогодний лфк.
    Милли/ввд в кэпы, Алисон невероятен, Кейта радовал.
    Юнва, и основа в большинстве отдохнула и 3 очка с этими ебучими регбистами затащили. Гомеза жаль, кажись это чот серьезное, здоровья.

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  14. foden 06.12.2018 00:55 # foden
    о ливерка молодцы, не дают нам расслабиться

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  15. kukuruzzo 06.12.2018 00:54 # kukuruzzo
    со страпоном в заднице, но в гонке.

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  16. chebrec 06.12.2018 00:54 # chebrec
    В гонке

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  17. slash-lfc 06.12.2018 00:54 # slash-lfc
    Если честно, то отскок. Бернли был ужасен, ЛФК не лучше.
    Понравился Кейта. Алиссон топ. Создаём видимость борьбы.

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  18. mikkiynwa 06.12.2018 00:53 # mikkiynwa
    Лучшие. При самом мощном сити за всю историю, навязывают им борьбу.
    Лучшие.

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  19. electric 06.12.2018 00:53 # electric
    Просто т о п а р и

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