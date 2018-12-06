"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"

"Ливерпуль" не позволил "Манчестер Сити" уйти в отрыв, проявив характер и добыв победу в гостях у "Бернли" — 1:3.

Наставник "бордовых" Шон Дайч отреагировал на поражение 2:0 от "Кристал Пэлас", бросив в бой Джеймса Тарковски, Фила Бардсли, Робби Брэйди, Эшли Вествуда и Эшли Барнса.



Рулевой "красных" Юрген Клопп произвел аж семь изменений в составе после мерсисайдского дерби — уцелели лишь Алиссон, Джо Гомес, Виргил Ван Дейк и Джердан Шакири.



"Ливерпуль" выглядел очень пассивно и неряшливо в начале матча, вдобавок потеряв с травмой Джо Гомеса. Конечно, гости традиционно много владели мячом, но своих нападающих передачами не снабжали.



"Бернли" за первый тайм ни разу не попал в створ, но атаковал довольно остро. Хозяева отметились несколькими опасными ударами, а Барнс даже забил гол, однако из-за офсайда он не был засчитан.



В начале второго тайма Наби Кейта взбодрил заскучавшую публику, отважившись на удар с дистанции. Голкипер "бордовых" Джо Харт в прыжке перевел мяч в штангу.



А на 54-й минуте счет был открыт — причем хозяевами. Алиссон не смог зафиксировать мяч внизу после розыгрыша углового у своих ворот, и Джеку Корку посчастливилось сыграть на отскоке — 1:0.



Такое развитие событий совершенно не входило в планы гостей. "Ливерпуль" активизировался, и на 62-й минуте Джеймс Милнер бильярдным ударом с дистанции поразил нижний угол ворот — 1:1.



Пощечина в виде гола Корка продолжала действовать и на 69-й минуте подстегнула "красных" ко второму голу. Ван Дейк дотянулся до мяча после заброса со штрафного, в касание прострелив на вышедшего на замену Роберто Фирмино, а тот лишь подставил ногу — 1:2.



В концовке матча хозяева пошли ва-банк, но лишь нарвались на контратаку, которую завершил Шакири — 1:3.



"Ливерпулю" пришлось попотеть и понервничать, чтобы одержать эту победу. Тем не менее, "красные" проявили характер и снова сделали результат при невыразительной игре.



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче