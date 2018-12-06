"Вулверхэмптон" шокировал "Челси"

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" одержал свою первую победу в семи последних матчах, шокировав "Челси" — 2:1.

Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел 18-летний полузащитник "волков" Морган Гиббс-Уайт. Также возможность проявить себя получили Райан Беннетт и Диогу Жота.



У "синих" первым стартом в этом сезоне Премьер-Лиги были награждены Андреас Кристенсен, Сеск Фабрегас и Рубен Лофтус-Чик. Также вернулись в команду Виллиан и Альваро Мората.



Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и, немного пристрелявшись, открыли счет. На 18-й минуте Лофтус-Чик с подступов к штрафной попытался нанести крученый удар в дальний угол, но снаряд срикошетил от головы Конора Коуди и полетел в ближний угол — 0:1.



В дальнейшем "Челси" владел достаточно заметным игровым преимуществом, а Виллиан упустил хорошую возможность удвоить счет. Хозяева же так и не побеспокоили Кепу Аррисабалагу.



Во втором тайме гости продолжили искать второй гол, но на 59-й минуте внезапно нарвались на ответный. Рауль Хименес получил кинжальную передачу меж двух защитников, вышел на ворота по правому краю штрафной площади и мощным ударом пробил Аррисабалагу — 1:1.



Пока "синие" приходили в себя, "волки" забили второй гол. Все началось с потери Виллиана на своей половине поля, и тут же последовали контратака. Мэтт Доэрти прострелил с правого фланга к дальней штанге, где Жота остался совершенно один — 2:1. Избежать поражения "Челси" уже не смог.



"Челси" проиграл оба своих последних выездных матча, заметно сбавив обороты после яркого старта сезона. "Вулверхэмптон" с честью вышел из затруднительного поражения и теперь должен надеяться, что эта победа прервет затяжную черную полосу.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче