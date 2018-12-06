"Вулверхэмптон" шокировал "Челси"

Рауль Хименес Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" одержал свою первую победу в семи последних матчах, шокировав "Челси" — 2:1.

Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел 18-летний полузащитник "волков" Морган Гиббс-Уайт. Также возможность проявить себя получили Райан Беннетт и Диогу Жота.

У "синих" первым стартом в этом сезоне Премьер-Лиги были награждены Андреас Кристенсен, Сеск Фабрегас и Рубен Лофтус-Чик. Также вернулись в команду Виллиан и Альваро Мората.

Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и, немного пристрелявшись, открыли счет. На 18-й минуте Лофтус-Чик с подступов к штрафной попытался нанести крученый удар в дальний угол, но снаряд срикошетил от головы Конора Коуди и полетел в ближний угол — 0:1.

В дальнейшем "Челси" владел достаточно заметным игровым преимуществом, а Виллиан упустил хорошую возможность удвоить счет. Хозяева же так и не побеспокоили Кепу Аррисабалагу.

Во втором тайме гости продолжили искать второй гол, но на 59-й минуте внезапно нарвались на ответный. Рауль Хименес получил кинжальную передачу меж двух защитников, вышел на ворота по правому краю штрафной площади и мощным ударом пробил Аррисабалагу — 1:1.

Пока "синие" приходили в себя, "волки" забили второй гол. Все началось с потери Виллиана на своей половине поля, и тут же последовали контратака. Мэтт Доэрти прострелил с правого фланга к дальней штанге, где Жота остался совершенно один — 2:1. Избежать поражения "Челси" уже не смог.

"Челси" проиграл оба своих последних выездных матча, заметно сбавив обороты после яркого старта сезона. "Вулверхэмптон" с честью вышел из затруднительного поражения и теперь должен надеяться, что эта победа прервет затяжную черную полосу.

"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2018 00:45

Количество просмотров Просмотров: 1549

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Последние комментарии:




  1. lfcallday 06.12.2018 01:11 # lfcallday
    Sarri Ball хуй во рту

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  2. only--liverpool 06.12.2018 01:07 # only--liverpool
    НУ ЭТО ЭПИК)))) СИНИЕ СОСАТЬ НЕПРОГИБАЯСЬ)))))))))))))))

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  3. van-der-slav 06.12.2018 01:00 # van-der-slav
    че удивляться, волчары могут любого топа посадить на жопу

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  4. reams 06.12.2018 00:59 # reams
    не надолго их хватило ))

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  5. skychnie-oboi 06.12.2018 00:58 # skychnie-oboi
    Челси с гением Сарри в гонке.))

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  6. hachidlo 06.12.2018 00:57 # hachidlo
    Чет сценарий как при Сколари один-в-один.

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  7. firmino9 06.12.2018 00:55 # firmino9
    Давайте дёргайте Сити

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  8. vyrentz 06.12.2018 00:52 # vyrentz
    05.12.2018 15:19 # удалить
    vyrentz

    Победа ЛФК, ничьи в матчах Арсеноля и Щелсей

    Я был близок

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  9. chronicle 06.12.2018 00:52 # chronicle
    Здоровья говноедам

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  10. chebrec 06.12.2018 00:51 # chebrec
    Пацаны ваще ребята

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  11. electric 06.12.2018 00:51 # electric
    официант! мне сегодня вместо тройного кофе - пива!

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  12. fanstevengerrard 06.12.2018 00:50 # fanstevengerrard
    Чем шокировали? Просто законтрили одну стратегию, при том, еще куда раньше.
    Да и по составу не такая уж громадная разница.

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  13. ccchelsea 06.12.2018 00:49 # ccchelsea
    Я так и не понял, как можно было отдать эту игру. Кристиансен просто уёбище, Алонсо в последних матчах тоже сднил. Самое смешное, что до пропущенных голов играли отлично. Ну и Мосс уёбок.

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  14. iskander8sg 06.12.2018 00:48 # iskander8sg
    Порвали волки жопы педиков с дома пристарелых))
    Ляпота))

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  15. slash-lfc 06.12.2018 00:48 # slash-lfc
    Хз кого шокировал. На классе ебнули помойку.

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  16. blackdreamer 06.12.2018 00:48 # blackdreamer
    Шокировал ФАПЛ я бы сказал )))
    ну а мы как всегда дружно достанем хуи и позавём фанатов чолчей к работе

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  17. sturridge1892 06.12.2018 00:48 # sturridge1892
    Членси на своём законом месте

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  18. ry-l 06.12.2018 00:48 # ry-l
    Пи3да зашквар. Но по дело. Кроме двух петушиных выходов Виллиана (пи3дец он лох), моментов по сути не создали реальных.

    Ну и в принципе это жирная точка на топ-4 заранее, если зимой не будет +2 топаря в атаке.

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  19. ganinilyha 06.12.2018 00:47 # ganinilyha
    5 место каааааайф

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  20. mikkiynwa 06.12.2018 00:46 # mikkiynwa
    ХАХАААААХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХ

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