"Вулверхэмптон" шокировал "Челси"
Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" одержал свою первую победу в семи последних матчах, шокировав "Челси" — 2:1.
Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел 18-летний полузащитник "волков" Морган Гиббс-Уайт. Также возможность проявить себя получили Райан Беннетт и Диогу Жота.
У "синих" первым стартом в этом сезоне Премьер-Лиги были награждены Андреас Кристенсен, Сеск Фабрегас и Рубен Лофтус-Чик. Также вернулись в команду Виллиан и Альваро Мората.
Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и, немного пристрелявшись, открыли счет. На 18-й минуте Лофтус-Чик с подступов к штрафной попытался нанести крученый удар в дальний угол, но снаряд срикошетил от головы Конора Коуди и полетел в ближний угол — 0:1.
В дальнейшем "Челси" владел достаточно заметным игровым преимуществом, а Виллиан упустил хорошую возможность удвоить счет. Хозяева же так и не побеспокоили Кепу Аррисабалагу.
Во втором тайме гости продолжили искать второй гол, но на 59-й минуте внезапно нарвались на ответный. Рауль Хименес получил кинжальную передачу меж двух защитников, вышел на ворота по правому краю штрафной площади и мощным ударом пробил Аррисабалагу — 1:1.
Пока "синие" приходили в себя, "волки" забили второй гол. Все началось с потери Виллиана на своей половине поля, и тут же последовали контратака. Мэтт Доэрти прострелил с правого фланга к дальней штанге, где Жота остался совершенно один — 2:1. Избежать поражения "Челси" уже не смог.
"Челси" проиграл оба своих последних выездных матча, заметно сбавив обороты после яркого старта сезона. "Вулверхэмптон" с честью вышел из затруднительного поражения и теперь должен надеяться, что эта победа прервет затяжную черную полосу.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
06.12.2018 00:45
Просмотров: 1549
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Sarri Ball хуй во рту
(ответить)
НУ ЭТО ЭПИК)))) СИНИЕ СОСАТЬ НЕПРОГИБАЯСЬ)))))))))))))))
(ответить)
че удивляться, волчары могут любого топа посадить на жопу
(ответить)
не надолго их хватило ))
(ответить)
Челси с гением Сарри в гонке.))
(ответить)
Чет сценарий как при Сколари один-в-один.
(ответить)
Давайте дёргайте Сити
(ответить)
05.12.2018 15:19 # удалить
vyrentz
Победа ЛФК, ничьи в матчах Арсеноля и Щелсей
Я был близок
(ответить)
Здоровья говноедам
(ответить)
Пацаны ваще ребята
(ответить)
официант! мне сегодня вместо тройного кофе - пива!
(ответить)
Чем шокировали? Просто законтрили одну стратегию, при том, еще куда раньше.
Да и по составу не такая уж громадная разница.
(ответить)
Я так и не понял, как можно было отдать эту игру. Кристиансен просто уёбище, Алонсо в последних матчах тоже сднил. Самое смешное, что до пропущенных голов играли отлично. Ну и Мосс уёбок.
(ответить)
Порвали волки жопы педиков с дома пристарелых))
Ляпота))
(ответить)
Хз кого шокировал. На классе ебнули помойку.
(ответить)
Шокировал ФАПЛ я бы сказал )))
ну а мы как всегда дружно достанем хуи и позавём фанатов чолчей к работе
(ответить)
Членси на своём законом месте
(ответить)
Пи3да зашквар. Но по дело. Кроме двух петушиных выходов Виллиана (пи3дец он лох), моментов по сути не создали реальных.
Ну и в принципе это жирная точка на топ-4 заранее, если зимой не будет +2 топаря в атаке.
(ответить)
5 место каааааайф
(ответить)
ХАХАААААХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий