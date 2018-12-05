Арнаутович выбыл до 2019 года

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович, вероятно, уже не сыграет до Нового года из-за травмы задней поверхности бедра.

Напомним, Арнаутовичу потребовалась замена уже на 40-й минуте вчерашнего матча против "Кардиффа", в котором "молотобойцы" одержали победу со счетом 3:1. Лондонский стадион Марко покидал на костылях.



В среду утром 29-летний австриец был отправлен на углубленное обследование, которое подтвердило наличие повреждения. Восстановление займет несколько недель, и в "Вест Хэме" уже не надеются увидеть Арнаутовича на поле до наступления 2019 года, сообщает Daily Mail.



"Я пропущу какое-то время, но я сделаю все, чтобы вернуться сильнее и как можно быстрее", — сообщил сам Марко в инстаграме.



Отметим, в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги Арнаутович забил пять голов и отдал две результативные передачи. В отсутствие основного нападающего тренеру "Вест Хэма" Мануэлю Пеллегрини придется чаще доверять Лукасу Пересу, который отметился дублем, заменив Марко во встрече с "ласточками".



Если прогноз по восстановлению Арнаутовича сбудется, Марко пропустит матчи против "Кристал Пэлас", "Фулхэма", "Уотфорда", "Саутгемптона" и "Бернли".