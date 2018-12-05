Эмери поставил перед Обамеянгом цель выиграть "Золотую бутсу"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери поставил перед своим нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом задачу выиграть "Золотую бутсу" в этом сезоне Премьер-Лиг.

Благодаря своему дублю в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" Обамеянг уже обеспечил себе небольшой приз — как первому игроку, достигшему рубежа в 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Свои 10 голов 29-летний габонец забил 13 ударами в створ, отмечаясь в чужих воротах в среднем каждые 104 минуты. Эмери хочет, чтобы Пьер-Эмерик сохранил эту форму до конца сезона и остался бы во главе бомбардирской гонки.



"На мой взгляд, он должен побороться за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги. Мы хотим помочь ему достичь этого, потому что он приносит пользу нам, когда забивает".



"Также важно, чтобы такие матчи, как против "Тоттенхэма", когда он не только забивает, но и помогает команде прессинговать, добавляли ему уверенности".



"Еще он должен сказать себе: не останавливайся. Я хочу, чтобы он продолжал прибавлять, собирая коллективные награды, а также индивидуальные", — цитирует Эмери Evening Standard.