Де Хеа уверен, что Моуриньо не потерял контроль над раздевалкой
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выразил уверенность, что главный тренер Жозе Моуриньо сохраняет контроль над раздевалкой.
На протяжении этого сезона не утихают слухи о конфликтах Моуриньо с отдельными игроками команды. Поговаривают, что раздевалка "красных дьяволов" раскололась на две части из-за Жозе.
Однако Де Хеа считает, что ответственность за результаты несут в первую очередь игроки. Испанский голкипер уверен, что "Юнайтед" остается сплоченным коллективом.
"Он наш тренер, и все мы должны оставаться единым целым: игроки, тренерский штаб, главный тренер. Все мы движемся в одном направлении и делаем это вместе".
"Тренера могут много критиковать, но на поле выходят именно игроки. Именно игроки забивают голы, и все мы должны думать о том, как мы можем прибавить".
"Если честно, пока что этот сезон складывается плохо для нас. Мы занимаем плохую позицию в лиге. Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны сражаться за титул".
"Мы сильно далеки от этого, и у нас нет шансов на титул, но мы обязаны попасть в Лигу Чемпионов. Он этого мы пока тоже далеки, но мы способны отыграть это отставание. Впереди много больших матчей, и мы сможем постепенно набирать свои очки. Очень важно сплотиться, чтобы выдать победную серию. Уверен, мы вернемся туда, где заслуживаем быть", — сообщил Де Хеа BT Sport.
05.12.2018 21:00
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