Ван Дейк мог умереть в 2012 году

Виргил Ван Дейк Бывший тренер защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка рассказал, что игрок мог умереть от болезни шесть лет назад.

Перебравшись в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе за 75 миллионов фунтов, Ван Дейк заработал репутацию одного из лучших защитников в мире.

Однако в карьере Виргила на все было так безоблачно. В 2012 году, выступая на родине за "Гронинген", Ван Дейк сильно заболел. Обострение аппендицита, перитонита и почечной инфекции едва не привело к летальному исходу — только экстренная операция помогла защитнику выжить.

"Виргил был болен, но мы не понимали, что это такое. Сперва мы подумали, что у него грипп. Он провел несколько дней дома, и ему было очень больно. В местном госпитале ему ничем не смогли помочь, поэтому он вернулся домой".

"Боль становилась только сильнее, поэтому к нему приехала его мама и там поняла, насколько все плохо. Она отвезла его в другой госпиталь, и это спасло ему жизнь".

"Я был шокирован. Когда он вернулся в клуб, он превратился из гиганта в ссохшегося человека. К счастью, он смог довольно быстро восстановиться", — сообщил бывший тренер резерва "Гронингена" Дик Луккьен FourFourTwo.

Сам Ван Дейк также высказывался по поводу того периода, когда он даже составил завещание.

"Я до сих пор помню, как лежал в той койке. Я видел лишь трубки, торчащие из меня. Мой организм был надломлен, я ничего не мог сделать. В такой момент в твоей голове появляются худшие мысли".

"Я рисковал своей жизнью. Моя мама и я молились Богу и обсуждали худшие сценарии. В некоторый момент я даже написал завещание. Если бы я умер, часть моих денег досталась бы маме. Конечно, никто не хотел говорить об этом, но мы должны были сделать это. Для меня все могло закончиться тогда", — вспоминает Ван Дейк.


Метки Ван Дейк, Гронинген, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 05.12.2018 21:34 # kedr
    В какой это мясницкой он лечился?))) Не диагностировать аппендицит и довести все до перитонита и заражения почек?))) Это какой то нонсенс для ВБ... похоже на издеж...

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  2. manutd-20champ 05.12.2018 20:59 # manutd-20champ
    здоровья

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  3. danilych89 05.12.2018 20:50 # danilych89
    не диагностировать аппендицит? да еще и дожджаться разрыва аппендикса, что привело к перитониту? мда, топовая в Голландии медицина..

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  4. bes-ter 05.12.2018 20:33 # bes-ter
    Что за бред? Я еще пару лет назад читал об этом статью на Skysporte, у него печень отказала от анаболических стеройдов, еще затем на 8 месяцев отстранили от игр за использование запрещенных препоратов, он тогда сослался на то что грипп лечил и типо доктор перепутал препорат

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  5. slash-lfc 05.12.2018 20:16 # slash-lfc
    Ну что за топ этот Ван Дейк.

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