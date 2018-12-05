Ван Дейк мог умереть в 2012 году

Бывший тренер защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка рассказал, что игрок мог умереть от болезни шесть лет назад.

Перебравшись в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе за 75 миллионов фунтов, Ван Дейк заработал репутацию одного из лучших защитников в мире.



Однако в карьере Виргила на все было так безоблачно. В 2012 году, выступая на родине за "Гронинген", Ван Дейк сильно заболел. Обострение аппендицита, перитонита и почечной инфекции едва не привело к летальному исходу — только экстренная операция помогла защитнику выжить.



"Виргил был болен, но мы не понимали, что это такое. Сперва мы подумали, что у него грипп. Он провел несколько дней дома, и ему было очень больно. В местном госпитале ему ничем не смогли помочь, поэтому он вернулся домой".



"Боль становилась только сильнее, поэтому к нему приехала его мама и там поняла, насколько все плохо. Она отвезла его в другой госпиталь, и это спасло ему жизнь".



"Я был шокирован. Когда он вернулся в клуб, он превратился из гиганта в ссохшегося человека. К счастью, он смог довольно быстро восстановиться", — сообщил бывший тренер резерва "Гронингена" Дик Луккьен FourFourTwo.



Сам Ван Дейк также высказывался по поводу того периода, когда он даже составил завещание.



"Я до сих пор помню, как лежал в той койке. Я видел лишь трубки, торчащие из меня. Мой организм был надломлен, я ничего не мог сделать. В такой момент в твоей голове появляются худшие мысли".



"Я рисковал своей жизнью. Моя мама и я молились Богу и обсуждали худшие сценарии. В некоторый момент я даже написал завещание. Если бы я умер, часть моих денег досталась бы маме. Конечно, никто не хотел говорить об этом, но мы должны были сделать это. Для меня все могло закончиться тогда", — вспоминает Ван Дейк.