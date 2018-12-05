Силва ответил Моуриньо на слова о "феноменальных инвестициях" "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Марку Силва не согласился со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который заявил, что перед началом этого сезона "ириски" совершили "феноменальные инвестиции".

Накануне матча против "Арсенала" Моуриньо выразил уверенность, что его команда обойдет "Эвертон" к концу сезона и сохранит топ-6 в неизменном состоянии. Одновременно Жозе с некоторой завистью заявил, что "ириски" крупно потратились в летнее трансферное окно.



Однако Силва не согласен со мнением своего соотечественника и считает, что в первую очередь "ириски" обеспечили себе усиление за счет упорной и умной работы, а не за счет больших трат.



"Послушайте, я очень хорошо знаю Жозе. Мы, как клуб, и наши игроки не нуждаемся в такого рода вещах для дополнительной мотивации".



"Думаю, наша мотивации и наши амбиции в полном порядке, каждый день. Не только "Манчестер Юнайтед", но и другие команды топ-6 обязаны находиться выше всех остальных, и это нормально, что они тратят больше. Существует разница в бюджетах между ними и остальными — очень, очень большая разница".



"Однако мы хорошо потрудились на трансферном рынке летом и сделали то, что должны были сделать. С первого дня у меня были цели на уме, но вы знаете, что мы потратили меньше, чем годом ранее".



"Кажется, на 50% меньше. Мы купили трех игроков и одного молодого голкипера, а также арендовали двух игроков. Если бы мы могли сделать что-нибудь феноменальное, мы бы купили Андре Гомеша и Курта Зума, но у нас нет таких возможностей, и мы лишь арендовали их".



"Тем не менее, мы все-таки заполучили их, пускай и в аренду. Это означает, что мы хорошо сделали свою работу, потратив при этом на 50% меньше, чем годом ранее, и мы рады этому. Посмотрим, на что мы будем способны в будущем", — цитирует Силву Liverpool Echo.